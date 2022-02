Xuso Jones, contra 'Masterchef': "No me tiréis de la lengua"

MasterChef Celebrity el concurso culinario de TVE, vive horas bajas al no conseguir desprenderse de la polémica que en los últimos días le rodea.

Al fallecimiento el pasado diciembre de la actriz Verónica Forqué, quien tuvo que ausentarse una temporada del concurso al no encontrarse bien ni física ni psicológicamente, hay que añadir las recientes declaraciones de la exgimnasta y actriz Almudena Cid, quien catalogó su paso por el concurso como "la peor experiencia televisiva de mi vida".

Ahora es el cantante Xuso Jones, que también ha participado en concursos televisivos como Tu cara me suena o La voz, quien asegura que no tiene muy buen recuerdo de su paso por la tercera edición del programa en el año 2018, en la que fue el segundo expulsado.

Concursantes de la tercera edición de 'Masterchef Celebrity'. RTVE

En el podcast Los reyes del palique, Xuso comienza diciendo que "yo cocino un montón, pero en MasterChef Celebrity no aprendes de cocina. Digamos que no se aprende mucho", afea el artista al programa de la productora Shine Iberia para RTVE.

Jones asegura que "antes de entrar al plató cada uno se busca las castañas por su cuenta para aprender a cocinar. Una vez dentro del programa, dan una clase de 35 minutos de lo que puede salir al día siguiente en la prueba". "No me tiréis de la lengua mucho€", sostiene indignado.

No obstante, el cantante murciano señala que "tampoco hay que criminalizar nada, pero iba con unas expectativas del programa, de entretenimiento, como súperblanco y ni mucho menos. Perdí siete kilos en diez días de ver cosas que no te cuadran, de ver cosas mientras estás grabando€". El exconcursante llega a calificar la experiencia de "traumática".



Estrategias poco ortodoxas

Entre las estrategias utilizadas por el programa, el artista, que ha sido más explícito en sus declaraciones que Almudena Cid, quien en su entrevista a la revista Lecturas no concretó la razón por la que su paso por el programa había sido su "peor experiencia televisiva", se refiere a las distintas tretas utilizadas por el programa para que él no pudiera ejecutar su trabajo de una forma adecuada.

"Para que un programa de entretenimiento entretenga en casa, tienen que pasar cositas que el espectador no se imagina fuera de cámaras: crear polémicas, crear platos€ Cositas de las que no te avisan", continúa relatando sin pelos en la lengua.

Como conclusión, Xuso se refiere a su experiencia en el concurso como "una puta mierda". Además, en unas valientes declaraciones, confiesa que se siente decepcionado por ciertas actitudes y acciones por parte de la producción del programa. "Cuando termina el programa, te quedas pensando: 'hostia, ¿qué me han hecho en directo?'.

El cantante se refiere a situaciones como "ver cómo me están echando no sé qué en el plato sin yo darme cuenta o cambiándome los platos de sitio, para que venga una persona y me grite: '¿Dónde están los platos?'. Y yo saber al 200% que los platos los había dejado ahí". El problema es que "no puedes decir nada porque€ ¿qué vas a decir?", concluye.

Queda por ver si, a partir de ahora, destapada la caja de los truenos, son más los rostros famosos que se deciden a contar su, buena o mala, experiencia entre los fogones más famosos de la televisión española. El futuro del programa se cocina a fuego lento.