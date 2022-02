'Ser o no ser', la nueva serie joven del canal Playz

Cartel de 'Ser o no ser'. The Mediapro Studio

Ya se anuncia Ser o no ser, la nueva serie de Playz, el canal digital joven de RTVE. Se trata de una comedia dramática, de seis episodios, ambientada en un instituto y cuenta la historia de Joel, un adolescente trans de 16 años que sueña con convertirse en un gran intérprete, al mismo tiempo que se enfrenta a los retos emocionales de su recién iniciada transición.

Joel hace unos meses que está transitando. Sin embargo, la ocultación de su proceso entrará en conflicto con la exigencia de su profesora de teatro, quien pide a sus alumnos que se quiten todas las máscaras que llevan puestas para poder meterse en la piel de sus personajes. Joel tiene miedo de no ser aceptado y también de perder el interés de? Ona, una compañera de clase, de la que se ha enamorado a primera vista.?

"El origen de la serie se remonta al verano de 2019 cuando una amiga me explicó que su hijo había empezado a transitar. El conocimiento de este caso cercano me hizo ver el enorme potencial dramático del proceso de transición de un adolescente trans, del que, además, apenas había referentes de ficción. Esto me motivó a iniciar una larga investigación, durante la cual tuve la suerte de contar con Damián Díaz, educador y miembro del colectivo trans, que se incorporó como asesor durante el desarrollo del guion", comenta Coral Cruz, creadora de Ser o no ser.

La nueva serie supone el debut frente a las cámaras del joven actor trans Ander Puig, quien da vida a Joel, el protagonista. Está producida por RTVE en colaboración con Big Bang Media.