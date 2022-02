'Nuclear y gas, ¿energías verdes?', en 'Informe Semanal'

La controvertida decisión de la Comisión Europea de calificar como "verdes" la energía nuclear y el gas ha abierto el debate sobre su papel como energías de transición contra el cambio climático. Informe Semanal ha visitado la antigua central nuclear de Zorita, en Guadalajara, ya casi totalmente desmantelada. Fue la primera que se construyó en el Estado español y allí siguen depositados 12 contenedores con 175 toneladas de residuos de alta intensidad que generó su actividad. Otras cinco nucleares siguen activas en el Estado.

"La energía nuclear no es verde, genera daños en el medio ambiente", asegura Alicia Cantero, de la organización ecologista Greenpeace. "No sólo durante su periodo de funcionamiento, porque los residuos radiactivos permanecen activos durante cientos de miles de años". Ignacio Araluce, presidente del Foro Nuclear, que agrupa a las empresas propietarias de las centrales, reconoce que solo en residuos de combustible nuclear, los reactores generan unas 200 toneladas al año. Pero argumenta que la energía nuclear también tiene factores positivos para el medio ambiente. "Evitamos no 200 toneladas de CO2, sino 20 millones de toneladas de CO2", asegura.

Estar en la lista de actividades verdes indica a los inversores, públicos y privados, que un proyecto determinado es útil para la transición ecológica, y rentable para invertir. De esas consecuencias económicas hablan expertos como Bernabé Alonso Fariñas, integrante de la Plataforma de Finanzas Sostenibles, quien destaca que la Comisión considera que es importante tener esas tecnologías funcionando hasta llegar a emisiones netas 0 y "quiere usar esta herramienta para que se financien esos proyectos. La cuestión es si ésta es la herramienta para financiar la transición".

Influencers, DOS CARAS

Los jóvenes influencers se han convertido en un fenómeno. Nacidos en las redes sociales, hace menos de una década, son referentes para millones de seguidores. Y cotizados para la publicidad. Poderosos y al mismo tiempo vulnerables. Educadores, psicólogos y padres se muestran preocupados por el impacto que puedan tener sobre menores y adolescentes.

Marina Rivera, La rivers, como se le conoce en las redes, estudiante universitaria, acumula cinco millones y medio de seguidores en TikTok y casi millón y medio en Instagram. "Muestro lo que hago en mi día a día, cómo soy yo", asegura.

