La ABC suspende a Whoopi Goldberg como presentadora por un comentario sobre el Holocausto

El canal televisivo estadounidense ABC suspendió este martes a la actriz y presentadora de su programa "The View" durante dos semanas por un comentario en que negó que el Holocausto tuviera una motivación racial.



En un comunicado, la presidenta de ABC News, Kim Godwin, anunció la suspensión con carácter inmediato y durante dos semanas por los "comentarios erróneos y dolientes" de Goldberg.





Whoopi Goldberg suspended from 'The View' for two weeks over Holocaust comments. https://t.co/QYBrEfb7yG