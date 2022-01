¿Qué fue de la actriz Alicia Borrachero?

He aquí a una mujer que no solo adora su profesión, sino que incluso justifica esa incertidumbre perpetua en la que viven los actores. Culpa a su abuela de la vocación que arrastra desde siempre, porque le llevaba junto a su hermano a ver obras de teatro y musicales dedicados al público infantil.

En televisión comenzó en una de las series más conocidas de su época, 'Farmacia de guardia', y pasó también de forma episódica por 'Médico de familia' y 'Este es mi barrio', pero fue en 'Periodistas' donde consiguió su primer personaje secundario. La repercusión de esta ficción la colocó en primera línea de fuego y las ofertas comenzaron a llegarle de una forma continua. Como se ve, comenzó fuerte y en producciones que hoy son historia televisiva.

Tras terminar en Periodistas le llegó el personaje por el que quizá más le recuerdan los espectadores: Cruz Gándara en 'Hospital Central' (Telecinco, de 2003 a 2007, aunque hasta hace unos pocos meses aún se podía ver en Divinity, canal temático de Mediaset).

Pese a reconocer que le gusta mucho la comedia, lo cierto es que Alicia Borrachero es una actriz que ha hecho del drama su profesión en todos los medios en los que ha trabajado. La última vez que se la ha visto en televisión ha sido en la serie 'Los relojes del diablo', coproducción de Mediaset con Italia. Se emitió en 2020, pero llevaba en los cajones del grupo largo tiempo.

Salto a Hollywood



Su dominio del inglés le ha dado la oportunidad de trabajar en EE.UU., aunque su intención no ha sido nunca trasladar su residencia al otro lado del Atlántico. Suele decir que en vez de irse tan lejos y esperar a que salga un proyecto prefiere trasladarse cuando surja una oferta concreta.

En cine comenzó hace justo treinta años, cuando rodó bajo la batuta de Helena Taberna 'Ochenta y seis cartas de amor'. Ese mismo año trabajó en una producción francesa, Shooting Elizabeth. The disappearance of García Lorca es otro de sus trabajos internacionales. Nunca ha dejado de tener contacto con el cine extranjero y sus últimas colaboraciones las ha hecho en 'The promise' en 2016 y en 'Terminator, destino oscuro', en 2019.

Ahora mismo no está muy presente ante las cámaras, pero en los últimos meses ha estado de gira con la obra de teatro Las criadas, uno de los títulos más representado en los tres últimos años. No descarta ningún proyecto, pero se toma la vida con tranquilidad y no se desespera si no le llegan ofertas. Su vida es puro teatro y desde hace casi veinte años comparte su vida con el actor neoyorquino Ben Temple. Se conocieron cuando ambos asistían a un curso de interpretación y desde entonces no se han separado.