Amazon Prime Video presenta "True Story"

Amazon Prime Video anunció ayer jueves la adaptación del programa de comedia True Story, que estará presentado por Ana Morgade y Arturo Valls, quienes entrevistarán a reconocidas personalidades de diferentes ámbitos. Los dos cómicos preguntarán y comentarán con el invitado una anécdota inédita, real y divertida que les haya sucedido y tratarán de conocer todos los detalles, resaltando las partes más divertidas e insólitas.

Las historias, paralelamente, cobrarán vida a través de recreaciones con un alto nivel de producción y que contarán con la participación de reconocidos actores a nivel nacional, en una recreación cinematográfica de los hechos que estará dirigida por el actor Secun de la Rosa.

El programa, en el que realidad y ficción se mezclan, contará con seis capítulos de media hora de duración. Con True Story Amazon Prime Video da un paso más en la producción de entretenimiento tras dos programas estrenados el año pasado, LOL: Si te ríes, pierdes, que tendrá una segunda edición, y el concurso culinario Celebrity Bake Off España.

True Story España está producido por Warner Bros. ITVP España (First Dates, ¿Quién quiere ser millonario?). Es la versión española del programa australiano True Story with Hamish and Andy, adaptado también en Francia.