Carla Campra, de jugar en los platós a sufrir en 'Feria'

ugando entre cámaras y platós, así ha transcurrido gran parte de la infancia de la actriz Carla Campra, quien a sus 22 años ya cuenta con más de una veintena de proyectos en cine y televisión. Una prometedora trayectoria en la que Feria: la luz más oscura, su nuevo proyecto en Netflix, ha supuesto "un antes y un después" para su carrera. La joven interpreta a Sofía, una de las dos adolescentes protagonistas que de la noche a la mañana ven su vida del revés y se dan cuenta de que sus padres no son quienes creían.





"Empecé tan pequeña que yo iba a los rodajes a jugar, siendo una niña", cuenta Campra (Barcelona, 1999), que comenzó en moda y publicidad, pero a los ocho años ya estaba interpretando su primer papel, un pequeño rol en la película Atlas de geografía humana de Azucena Rodríguez, adaptación de la novela de Almudena Grandes.

Tras esto llegaron otros papeles en series como Cazadores de hombres (Antena 3), Yo soy Bea (Telecinco) o 90-60-90 diario secreto de una adolescente (Antena 3).

En 2010 participó en proyectos como la película para televisión La Mari 2, la serie No soy como tú (Antena 3), Águila roja (TVE) o la segunda parte de la TV Movie La Duquesa, interpretando a Eugenia Martínez de Irujo. También protagonizó en el cine la película El Sueño de Iván, junto con Óscar Casas.

Con su mayoría de edad llegaron proyectos como la película de terror Verónica de Paco Plaza y la serie La otra mirada (RTVE). Fue también la hija de Penélope Cruz y Ricardo Darín en Todos lo saben, la cinta del oscarizado cineasta iraní Asghar Farhadi.

Aunque ya llevaba tiempo enfrentándose "de manera más consciente a los proyectos", explica Campra, su papel en esta serie "ha supuesto un antes y un después" para el cómo concibe la profesión. "Me ha cambiado la vida, la perspectiva de todo", constata.

"Hace un tiempo ya empecé a tomar los proyectos de manera más consciente, pero Feria me ha plantado un reto que me ha hecho plantar los pies en el suelo y decir "tengo que afrontar esto y sacar de mí lo más grande", cuenta sobre un papel en el que se ha dejado la piel. "Creo que he aprendido mucho", concluye.