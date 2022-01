La 'resurrección' de Juliette Lewis con 'Yellowjackets'

Martin Scorsese, Oliver Stone y Woody Allen contribuyeron a que la actriz y cantante estadounidense Juliette Lewis se convirtiera en una estrella mediática en la década de los años 90 y fuera una de las habituales de las alfombras rojas de las galas de los Oscar y Globos de Oro. Sus dependencias y su pasión por el rock'n'roll oscurecieron su carrera como actriz en este milenio aunque la exitosa serie Yellowjackets que emite Movistar + contribuye ahora a sacarla del olvido popular.

Lewis lo había intentado hace casi una década con otra serie igualmente misteriosa titulada Wayward Pines, junto a Matt Dillon, pero no le sonrió la fortuna. Sí lo logra ahora gracias a su personaje, adicto a las drogas y al alcohol, en Yellowjackets, serie de Showtime impulsada por los productores Ashey Lyle y Bart Nickerson, famosos por la creación de Narcos y Narcos: México. Son una decena de capítulos dirigidos por Karyn Kusama, Jamie Travies y Eva Sørhaug, que tras un estreno semanal están ya disponibles en Movistar + bajo demanda desde esta semana.

Yellowjackets, que contará con una segunda temporada tras dejar su trama totalmente abierta tras el capítulo 10, Sic transit glori mundi, es una serie misteriosa, a la par que un híbrido que combina el drama juvenil y adolescente con el terror psicológico y que remite a El señor de las moscas, Perdidos y hasta Viven. Además de Juliette Lewis, en el papel de una adulta enganchada que lo borda con una imagen depauperada, protagonizan la serie en sus papeles principales Melanie Lynskey (Castle Rock), Tawny Cypress (Imborrable) y Christina Ricci, otra estrella de finales del siglo XX venida a menos en el actual y que logró el éxito con La familia Adams y películas de culto como Monster.

¿Y cuál es la trama de Yellowjackets, que incluye también en su reparto a Sophie Nélisse, Ella Purnell, Sophie Thatcher y Steven Krueger? La serie narra el desafortunado incidente que sufre un equipo juvenil de futbol femenino cuando el avión en el que viaja sufre un accidente en un bosque, en la mitad de la nada. El grupo sobrevivió allí durante dos años pero, un cuarto de siglo después, las cuatro protagonistas viven sus vidas traumatizadas por el recuerdo de lo que pasó, que es un secreto para su entorno y familia. La serie salta del bosque al momento actual y con el paso de los capítulos se van desvelando algunos de los secretos, dramas, muertes y amoríos que vivieron/sufrieron. Incluso cómo mataron el hambre en el bosque...

Por cierto, la banda sonora de Yellowjackets es un vendaval de canciones que nos traslada a los años 90 con hits de pop, rock, hip hop, electrónica y rock alternativo firmado por Alanis Morisette, Salt – N – Pepa, Hole, Throwin Muses, Kim Wilde, Lush, Ace of Base, The Offspring, The Cramberries, Ultravox, The Prodigy. The Smashing Pumpkins o la sedosa Enya.

Juliette Lewis es una de las cuatro protagonistas principales de la serie, que la ha resucitado para la actuación tras años de oscuridad. Actriz de raza desde su niñez, creció en los platós de rodaje en los que trabajaba su padre, Geoffrey Lewis, actor casado con la diseñadora gráfica Glenis Batley. Divorciados cuando ella tenía solo dos años, siempre fue un alma libre y dejó la escuela siendo una adolescente.

Curiosamente, en su primer y fugaz papel, en la película de Clint Eastwood Bronco Billy, en la que trabajó su padre, no apareció en los créditos. Sí que tuvo un papel en la serie Aquellos maravillosos años, ya de adolescente, aunque su debut cinematográfico se suele considerar Mi novia es una extraterrestre, en 1988, junto a Kim Basinger. En 1990 compartió Kalifornia con Brad Pitt, quien se convirtió en su pareja durante varios años, y el estatus de estrella llegó con su aparición con 17 años en El cabo del miedo (1991), de Scorsese. Allí dejó para la historia la secuencia de seducción que compartió con Robert de Niro.

Asesinos natos (1994), de Oliver Stone, en el papel de una psicópata, y Maridos y mujeres (1992), de Allen, asentaron una carrera que la llevo a estar nominada al Oscar y a los Globos de Oro. Su rebeldía frente a la industria y sus adicciones químicas le hicieron pasar por una época de ostracismo hasta que, ya en el siglo XXI, llevó su pasión por la música a la práctica con la creación de Juliette & The Licks, grupo que lideró a la voz y que completaron el guitarrista Todd Morse, el bajista Jason Womack y el batería Ed Davis.

Lewis, que mostró su amabilidad y cercanía con los periodistas tras ya una lejana actuación en el festival Azkena Rock de Vitoria – Gasteiz, sigue en la última década alternando la música y su faceta como actriz. Disueltos The Licks, ha publicado dos discos en solitario bajo su nombre, el más reciente Future deep, editado en 2016, con temas rock –y algo de blues– de filosofía punk. Y entre sus trabajos recientes como actriz más conocidos destaca su participación en Starsky & Hutch, y, sobre todo, Agosto, donde compartió plató con Meryl Streep y Julia Roberts.