Amaia Romero hablará de salud mental en 'Salvados'

Gonzo afronta la recta final de 'Salvados' en laSexta con un episodio que estará dedicado a la salud mental de los jóvenes, con la navarra Amaia Romero y el actor Jaime Lorente como voces principales. "Hablar de esto no debería ser valiente ni heroico, debería ser NORMAL", enfatiza el programa.

"Hemos tenido la inmensa fortuna de que dos jóvenes tan reconocidos y con la cabeza tan bien amueblada como Amaia Romero y Jaime Lorente hayan querido abrirse y contarnos sus experiencias con sus cuestiones de salud mental. Hablamos con jóvenes anónimos y entre todos nos dan la panorámica de que la salud mental no es una cuestión que se aísle de la situación en la que se vive", manifiesta el presentador y periodista en una entrevista para Vertele.

"Probablemente estemos en uno de los peores momentos de la historia reciente para tener 20, 25 ó 30 años. Antes podías no tener trabajo ni estabilidad laboral, pero podías desinhibirte y liberarte los fines de semana. No me quiero imaginar cómo habría sido mi vida con 25 años y en pandemia", apunta Gonzo. "Esta semana salía la noticia de que los colegios empiezan a aplicar protocolos anti suicidios. Si lo hacen es porque el porcentaje de gente joven que ha pensado en el suicidio es alucinante. El porcentaje de población juvenil que reconoce tener problemas de salud mental, también. Y eso sí que no es contagioso".