El guiño de Iñaki López y Cristina Pardo a la polémica de Urdangarin en 'Más vale tarde'

Las fotografías publicadas este miércoles, en exclusiva en la revista 'Lecturas', en las que se puede ver a Iñaki Urdangarin paseando en compañía de una mujer que no es su esposa, están provocando un verdadero 'tsunami' a nivel informativo.



No ha habido ni un solo medio de comunicación que no se haya hecho eco de la noticia, y el programa de La Sexta, 'Más vale tarde', no ha sido menos.



EL GUIÑO DE IÑAKI Y CRISTINA A LA POLÉMICA

?? Iñaki Urdangarin ha sido visto en actitud cariñosa con una mujer que no es la infanta Cristina. Conoceremos esta tarde más detalles. Comenzamos en directo en @laSextaTV. ▶ https://t.co/IAcFTCVc9H pic.twitter.com/2hEno5Tk9N — Más Vale Tarde (@MVTARDE) January 19, 2022

?? @silviataules, sobre el matrimonio entre la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin: "La separación es inevitable, no lo vamos a saber públicamente, pero va a haber porque de facto ya estaban casi separados". ▶ https://t.co/H2YAexzZcR pic.twitter.com/0Dsfkw6Gxd — Más Vale Tarde (@MVTARDE) January 19, 2022

URDANGARIN Y SU NUEVA 'MEJOR AMIGA'

"Desde luego esto no lo va a aguantar, ni lo va a justificar o disculpar", dice Pilar Eyre. https://t.co/tU0S3xke2L — Más Vale Tarde (@MVTARDE) January 19, 2022

Dani Mateo ha conectado, como es habitual, desde su programa con 'Más vale tarde', el espacio, presentado por Iñaki López y Cristina Pardo, que se emite justo después de 'Zapeando'.Mateo ha querido conocer los temas que iban a tratar sus compañeros: ". ¿Cómo estáis mis queridos amigos?", saludaba Dani a los presentadores de 'Más vale tarde'.En ese momento, Cristina e Iñaki aprovechaban para hacer un guiño a la polémica de Urdangarin.La presentadora ha introducido el tema por excelencia de este miércoles: "Muy buenas tardes. Pues mira, no te quiero decir nada, que", decía la navarra, mientras su compañero bromeaba:, afirmaba Iñaki López en tono de humor, a lo que Pardo replicaba:, haciendo referencia al caso Nóos.con Dani Mateode las fotografías de 'Lecturas' en su programa."Esas imágenes que han salido hoy en la revista Lecturas de Iñaki Urdangarin en actitud cariñosa con una mujer que no es la suya y que han provocado todo un terremoto. De hecho, la autora de la información,", explicaba Cristina Pardo, mientras recordaba que esta información va mucho más allá de la prensa del corazón: "Esto, es verdad, p", destacaba.Para cerrar el adelanto,y la repercusión que supone para la familia real: "Hay que recordar queQuiero decir que", concluía Pardo.