'La Unidad' estrenará su segunda temporada en marzo en Movistar+

La segunda temporada de La Unidad se estrenará el próximo mes de marzo en Movistar+. Ese thriller trepidante que mantendrá el ambicioso nivel de producción de su primera etapa e irá un paso más allá en la historia de estos héroes anónimos que componen un equipo de la Policía especializado en la lucha contra el terrorismo yihadista. Sus miembros se enfrentan a una situación sin precedentes cuando una operación los convierte en objetivo de los terroristas, al mismo tiempo que tratan de averiguar si hay un topo en el equipo liderado por Carla. Esta segunda temporada está también creada por Dani de la Torre (La sombra de la ley), también director de la serie, y por Alberto Marini (Apagón).







Acerca de esta segunda temporada Dani de la Torre señala: "Hay una diferencia fundamental en esta temporada con diferencia a la anterior, y es la motivación de los personajes. Si en la T1 nuestros policías se desvivían profesionalmente por atrapar a los terroristas y los terroristas intentaban hacer cumplir sus propósitos estratégicamente, ahora la motivación ya no es profesional, ya no vale de nada llegar antes, el objetivo no es hacer daño a gran escala. La motivación es uno de los instintos más primarios que envuelve al ser humano, el amor. Y es ese amor a la familia, a sus seres queridos el que descubre y activa el miedo y la venganza dentro de cada uno de nuestros personajes , policías y yihadistas y sacará algo de dentro de cada uno de ellos nunca visto antes".

NUEVAS INCORPORACIONES

Con personajes femeninos en posición de responsabilidad, La Unidad continúa teniendo al frente a la comisaria Carla Torres, interpretada por Nathalie Poza (Goya mejor actriz de reparto en 2021 por La boda de Rosa y a mejor actriz principal en 2018 por No sé decir adiós) y a Marian Álvarez (Goya a mejor actriz principal en 2013 por La herida) como la agente Miriam. Michel Noher es Marcos, expareja de Carla y jefe del equipo; Luis Zahera (Goya a mejor actor de reparto en 2019 por El reino), es Sergio, el jefe de operaciones. La actriz vizcaina Fariba Sheikhan es la agente Najwa; Raúl Fernández de Pablo (El pueblo) es Roberto y Carlos Blanco es Ramón. Además, la colaboración especial de Fele Martínez como Sanabria. La joven Alba Bersabé interpreta a Lúa, la hija de Carla y Marcos, que será una de las grandes protagonistas de esta segunda temporada.

Además, y junto a Francesc Orella (Merlí) y Pepo Oliva, en esta nueva temporada se incorporan al reparto Fran Cantos (Álvaro) y Aroa Rodríguez (Kala), además de un importante elenco de actores internacionales de más de seis nacionalidades diferentes.