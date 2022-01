Almudena, la 'abuela del norte', ganadora de  'MasterChef Abuelos 2'

'MasterChef' es un éxito asegurado en TVE en todos sus formatos. Tras el final de la edición 'Junior' con el triunfo de Guillem la semana pasada, el concurso no ha tardado en volver a la pantalla, en esta ocasión con la entrega más emotiva de todas, el especial de abuelos.



A diferencia del resto de formatos del programa, 'MasterChef', 'MasterChef Celebrity' y 'MasterChef Junior', esta edición se completa en un solo programa que, este año, ha tenido lugar este lunes.





ALMUDENA, GANADORA

LA COCINA COMO TERAPIA

Aunque todos los concursantes han conseguido conquistar corazones al otro lado de la pantalla, Almudena ha sido la que más ha arrasado dentro de la entrega.Esta edición del 'talent' culinario a diferencia de la versión de anónimos y la versión celebrity, sigue las mismas reglas que 'MasterChef Junior' y, puesel mejor pinche para realizarlo,. Juntos elaboraronque hicieron las delicias de los tres jueces y, situándola por encima de sus compañeros., como ella misma se define, también, aunque dónde realmentefue, no solodel 'talent', sino también, incluida Guadalupe Fiñana, también conocida como 'abuela de dragones' ganadora de 'MasterChef Abuelos 1', así como: "Nos has demostrado que siempre se puede afrontar los retos complicados con una sonrisa, buen humor y sin agobiarte, porque en ningún momento te hemos visto mínimamente preocupada", elogiaba la juez a Almudena.Tras alzarse con el premio,, y confesó que 'MasterChef' es su programa favorito:decía al saber que había ganado el concurso.Pero no todo ha sido siempre bonito en la vida de Almudena. La 'abuela del norte' confesó a sus 87 años que su vida detrás de los fogones había empezado con tan solo ocho años, y desveló que la cocina para ella es una herramienta terapéutica que la ayudó a superar duros momentos:, afirmaba.por haber conseguido convertirse en la ganadora de la segunda edición de 'MasterChef Abuelos':, decía para concluir su intervención.