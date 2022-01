Muere a los 65 años Bob Saget, actor de Padres Forzosos

Bob Saget, actor conocido por su papel de Danny Tanner en la serie Padres Forzosos, ha muerto a los 65 años. Su cuerpo, según informó la policía, fue hallado sin vida en una habitación del hotel Ritz-Carlton en Orlando, Florida, según informan medios estadounidenses.



Los agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Orange acudieron al lugar alertados por el personal del propio hotel donde Saget fue identificado y declarado muerto en la habitación. No se encontraron signos de violencia o restos de drogas junto al cuerpo.



"Los agentes fueron avisados para acudir Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes por una llamada sobre un hombre que no respondía en una habitación de hotel", informó la Oficina del Sheriff del Condado de Orange. "Los detectives no encontraron signos de violencia o uso de drogas", puntualizó.



Saget, nacido en 1956 en Filadelfia, Saget estaba estos días inmerso en su gira de monólogos en la que acababa de actuar en el auditorio Ponte Vedra Concert Hall de Jacksonville.





RECORDADO POR SU PAPEL EN "PADRES FORZOSOS"

DOLOR DE SUS COMPAÑEROS

I am broken. I am gutted. I am in complete and utter shock. I will never ever have another friend like him. I love you so much Bobby. — John Stamos (@JohnStamos) January 10, 2022

I don't know what to say ??. I have no words. Bob was one of the best humans beings I've ever known in my life. I loved him so much. — Candace Cameron Bure (@candacecbure) January 10, 2022

El actor será siempre recordado por el papel de Danny Tanner en(Full House), una serie de comedia que relataba las andanzas de la familia Tarnner, compuesta por el padre y sus tres hijas (Candace Cameron, Jodie Sweetin y Mary-Kate Olsen/Ashley Olsen), que Danny cría con la ayuda del tío de las pequeñas, Jesse (John Stamos) y su amigo Joey (Dave Coulier).Saget interpretó al patriarca en la exitosa sitcom de ABC durantey un total de. Un papel que repitió en Madres forzosas (Fuller House), la secuela de la serie estrenada por Netflix que contó con 5 temporadas y 75 episodios.En televisión fue presentador del programa America's Funniest Home Videos y también fue la voz del futuro de Ted Mosby, el protagonista deJohn Stamos, quien interpretó al tío Jesse, compartió un texto en Twitter. "Estoy roto. Estoy destrozado. Estoy en completo y absoluto shock. Nunca tendré otro amigo como él. Te quiero mucho, Bobby", escribió.Bure, D.J. Tanner en la ficción, también se sumó al homenaje. "No sé qué decir. No tengo palabras. Bob fue uno de los mejores seres humanos que he conocido en mi vida. Le quería mucho", lamentó."Nunca te dejaré ir, hermano. Te quiero". Estas fueron las palabras de Dave Coulier, que se metió en la piel de Joey Gladstone en la sitcom. Andrea Barber, que dio vida a Kimmy Gibbler, dijo adiós a Saget en Instagram. "Tenía el corazón más grande de todos en Hollywood. Dio los abrazos más grandes. Estoy destrozada porque nunca podré abrazarlo de nuevo", publicó."Oh, Dios, Bob Saget. El hombre más adorable. Fui su hija en la ficción durante una temporada y él siempre fue muy amable y protector. Lo siento mucho por su familia", comentó Kat Dennings, que coincidió con él en Un padre en apuros.Otro artista que rindió homenaje a Saget fue. "Un día triste para la comedia en todo el mundo", apuntó. "Bob Saget fue muy amable y, cuando pasabas tiempo con él, te hacía reír a carcajadas. Le encantaba ser gracioso y era histérico. Él estaba ahí para todo el mundo. Un alma bella", opinó Judd Apatow. "Era una persona increíblemente amable y divertida", agregó Ben Stiller."Navega, Bob Saget, amigo mío. Con tu enorme corazón y abyecta locura, mi más sentido pésame para sus hijas y otros familiares", tuiteó Whoopi Goldberg. "Me sorprende y entristece saber que Bob Saget se ha ido. Un gran amigo y una de las personas más divertidas y dulces que he conocido. Mi amor para su hermosa familia", escribió Billy Crystal.También Ted Sarandos, director de contenido de Netflix, dedicó una publicación al actor. "Echaré de menos nuestras conversaciones sobre comedia. Le encantaba el arte del stand up. También fue caritativo y amable. Divertido dentro y fuera del escenario", dijo. Bob Iger, presidente de The Walt Disney Company, hizo lo propio en Twitter. "Devastadora noticia sobre Bob Saget hoy. Él honró a ABC con su presencia en dos exitosas producciones: Padres forzosos y America's Funniest Home Videos, haciéndonos reír y sonreír mil veces. Es difícil aceptar que alguien tan lleno de vida se haya ido tan repentinamente", lamentó.