Ibai Llanos rechaza la oferta de una cadena de televisión para emitir las Campanadas

Ibai Llanos se está convirtiendo en todo un reclamo, ya no solo en las redes sociales o en su papel como 'streamer', ahora también en la televisión.



Tras el éxito de las Campanadas de fin de año que dio el año pasado a través de su canal y el bombazo que supuso su asociación con Ramón García para las de este año, las ofertas de televisión no han tardado en llegar.



IBAI LLANOS DICE 'NO' A LA TELEVISIÓN



UNAS CAMPANADAS DIFERENTES

Este año daré las campanadas 2021 con Ramón García.



Las haremos desde la puerta del sol en Madrid, en uno de los balcones.



Esto va a ser histórico. pic.twitter.com/WONkm3a16T — Ibai (@IbaiLlanos) November 28, 2021

en la que interactúa con sus seguidores y responde a todas sus preguntas.Durante las últimas 'reuniones virtuales' con sus fans, estos. Sus seguidores se preguntan dónde se hará la retransmisión o si Ramón García aparecerá con su característica capa.Sin embargo, en su último directo,hasta ahora: ", pero, como era algo tan especial,. Solo las vamos a hacer en el canal de Twitch. Por lo tanto, cualquier visita o 'view' que nos hagáis, ese dinero, os lo agradecemos mucho" explicaba el vasco en Twitch a sus 'followers'.Aunque ha decidido rechazar la oferta televisiva, lo queGracias a estas firmas, el 'streamer', como lo harán el resto de presentadores de las principales cadenas: Cristina Pedroche y Alberto Chicote en Antena 3, Paz Padilla y Carlos Sobera en Telecinco o Anne Igartiburu y Jacob Petrus, que sustituirá a Ana Obregón tras su positivo en Covid-19, en La 1 de TVE.Desde que Ibai Llanos anunciará hace ya un mes que, las reacciones no se hicieron esperar y la mayoría mostraban su sorpresa y su entusiasmo por esta idea.esde el primer momento que no venían a competir ni a robarle protagonismo a la televisión: "" explicaban los dos el pasado 29 de noviembre.unos buenos datos y llegaron a, una cifra que, que además parece que no se quedará solo en esta pequeña unión para Fin de Año, sino que, ya que durante la presentación de las Campanadasuno de los programas más exitosos del presentador,