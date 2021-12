El retorno de ‘Los Goonies’

Bilbao – Los Goonies es una de las películas más recordadas de los años 80. Las aventuras de Mikey, Brand, Gordi, Bocazas, Data, Andy, Stef y Sloth en busca del tesoro de Willy El Tuerto, mientras eran perseguidos incansablemente por los malvados Fratelli, siguen maravillando a toda una generación que acudió en masa a los cines en 1985, año de su estreno. Aunque siempre se habló de realizar una secuela, esta nunca llegó a ver la luz. Ahora, más de tres décadas después, el legado de este grupo de amigos revivirá en forma de serie de la mano de Disney+.

La revista Variety ha adelantado algunos detalles del proyecto, que en un principio iba a desarrollar FOX. Esta compañía dio luz verde a un episodio piloto que se quedó en nada. Posteriormente se interesaría por la nueva historia Warner Bros TV, pero quien finalmente ha apostado definitivamente por el 'regreso' de Los Goonies ha sido la plataforma de Disney.

La serie, cuyo título provisional es Our Time, no será exactamente un remake de la cinta dirigida por Richard Donner y producida por Steven Spielberg. Our Time plantea la historia de Stella Cooper, una mujer que regresa a su ciudad natal tras no lograr triunfar en Nueva York, trayendo consigo un gran secreto. En su pueblo sustituirá a una profesora y encontrará la esperanza y la redención cuando se embarca junto a tres estudiantes en la misión de recrear plano a plano una de sus películas favoritas: Los Goonies.

Todavía no hay fecha de estreno pero es una gran noticia para los fans de lapelícula, que sueñan con cameos del reparto original, del que formaron parte Sean Astin, Josh Brolin, Jeff Cohen, Corey Feldman o Ke Huy Quan.