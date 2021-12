Una marca de bicicletas se hunde en la Bolsa tras aparecer en la secuela de 'Sexo en Nueva York'

Segundas partes nunca fueron buenas. Al menos para Peloton, una marca de máquinas de fitness y bicicletas estáticas, a la que el retorno de Sexo en Nueva York más bien su secuela, que lleva el nombre de And just like that, ha provocado su hundimiento en Bolsa. Si tienes intención de ver esta serie, de la que ya hay dos capítulos en HBO, no continúes leyendo, porque hay un spoiler muy importante.

Esa caída de la firma deportiva se ha debido a cosas del guión. Ya sabemos que en las producciones que generan tanto interés, el espectador se fija hasta en el último detalle y nada pasa desapercibido. Pues bien, en el final del primer capítulo del regreso de la mítica serie, el personaje de Mr. Big (Chris Noth), el marido de la protagonista, Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), está pedaleando sobre una bici estática de marca Peloton siguiendo una sesión de entrenamiento on line y cuando ésta acaba muere de un infarto.

Y, pese a que todo sea ficción, el impacto de las imágenes en los espectadores ha hecho asociar a la marca estadounidense, que despuntó en ventas durante la pandemia, con la desgracia, y que haya sufrido un batacazo enorme en la Bolsa de Nueva York. Más de 16 puntos se ha dejado en el parqué neoyorquino en dos días, lop que se traduce en 1.500 millones de euros en pérdidas.

Viendo que su futuro (e incluso su presente) se encontraba en serio peligro, la propia marca se ha visto obligada a lanzar un comunicado. En él aseguran que la bici estática no puede ser la culpable de la muerte del personaje, sino que lo son su poco saludable estilo de vida y su genética, que ya le habían llevado a sufrir otro infarto en la serie original. De hecho, Peloton afirma que la bicicleta podría haber sido la responsable de haber prolongado su vida después de ese primer fallo cardiaco.

Y aún han ido más allá. La marca, que sabía que sus bicicletas saldrían en la serie pero no que un personaje moriría usando una de ellas, ha encargado un anuncio que protagoniza el propio Chris Noth y que ya se está emitiendo. En el spot, Noth asegura que el uso de las bicicletas estáticas Peloton ayuda a mejorar la salud, con el lema Él está vivo. La televisión, que todo lo magnifica.