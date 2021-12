'No mires arriba',una mordaz sátira sobre los males del sistema

Escena de la serie 'No mires arriba'.

Escena de la serie 'No mires arriba'. Netflix

en un momento en el que la ciencia está viviendo una revalorización pública, el oscarizado Adam McKay (La gran apuesta) presenta No mires arriba (Netflix), una oda a la importancia del conocimiento científico en clave de humor cuya trama es una muestra, como afirma uno de los protagonistas de la cinta, el actor Leonardo DiCaprio. "La película es increíblemente sincera acerca de cómo estamos mentalmente tan distraídos de la verdad hoy en día", apunta. Por ello, "es muy importante estar en una película como esta en un momento como el actual ya que, ante todo, No mires arriba es una metáfora del actual problema del cambio climático. Este es el tema más importante del que todos deberíamos estar hablando de manera regular y se necesitan artistas para cambiar la narrativa, para crear conversación", ha agregado el actor, para quien McKay "ha conseguido descifrar el código" de cómo tratar el tema.

Todo empieza con un asteroidE









El actor, que interpreta a Randall Mindy, un científico que lucha para parar una catástrofe inminente, comparte reparto con actrices como Jennifer Lawrence, quien interpreta a la estudiante de posgrado de astronomía Kate Dibiasky y Meryl Streep, que interpreta a Orlean, una particular presidenta estadounidense de corte marcadamente populista. La historia de No mires arriba, que se estrena hoy viernes en cines y que llegará a Netflix el 24 de diciembre, arranca después de que Dibiasky encuentra un asteroide y su profesor se da cuenta de que, si sigue su curso, colisionará directamente con la Tierra en poco más de seis meses.

Consiguen reunirse con la mismísima presidenta de los Estados Unidos, pero la situación parece no importarle a nadie y la verdad resulta incómoda, por lo que se ven obligados a emprender una lucha contracorriente por evitar que suceda. Con la ayuda del doctor Oglethorpe (Rob Morgan), Kate y Randall emprenden una gira mediática que les lleva desde el despacho de la indiferente presidenta Orlean y su servil hijo y jefe de gabinete, Jason (Jonah Hill), a la emisión de The Daily Rip, un programa matinal presentado por Brie (Cate Blanchett) y Jack (Tyler Perry).

Para interpretar a la presidenta Orlean, cuenta Meryl Streep que "había tantos lugares de donde sacar cosas porque hay tanta gente absurda que ha llegado recientemente a puestos públicos y es una vergüenza". Así que fue "algo divertido" crear a esta mujer que solo piensa en "amasar más poder y más dinero, además de en tener un pelo y unas uñas bonitas".

EL HUMOR COMO PRINCIPIO



Todo ello en un ambiente cargado de humor y situaciones cómicas, uno de los objetivos de la cinta, según ha explicado McKay. "Se puede sentir urgencia, tristeza y pérdida al mismo tiempo que hay sentido del humor. Y esa era realmente la intención de esta película, después de los últimos cinco o diez años que todos hemos tenido. ¿No sería agradable reírse de algo así?", afirma el director.

Para interpretar su papel, Leonardo DiCaprio dice haberse basado en "algunas personas que conoció de la comunidad científica, esas que sienten la urgencia de comunicar sus descubrimientos y se sienten frustrados y desplazados a la última página del periódico". "Es muy triste y frustrante ver a la gente que dedica su vida a aprender la verdad y se les da la espalda porque a la gente no le gusta lo que la verdad tiene que decir", apunta Lawrence,

El reparto de la película lo completan Mark Rylance, Ron Perlman, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Scott Mescudi (alias Kid Cudi) o Himesh Patel.