Luis Tosar hace llorar a un niño en 'La Resistencia' con su cuento de miedo

'La Resistencia', el programa de entrevistas presentado por David Broncano en Movistar +, nos tiene acostumbrados a otro tipo de temas y sobre todo a otro tipo de público, pero este jueves sorprendía con un nuevo formato, la versión 'kids' de 'La Resistencia'.



Con un público tan especial, estaba lleno de niños, el invitado no podía ser menos. Luis Tosar, acudía a 'La Resistencia' para presentar la película 'Canta 2', el largometraje de dibujos animados en el que pone voz a uno de los personajes.





????Luis Tosar se pega con unos niños ?????? pic.twitter.com/HMhKYmWphW — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) December 10, 2021

??????ESO ES TRAMPA, JULIANÍN ??????



????¡Monopatines para todos! pic.twitter.com/w1ws6t5wDd — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) December 10, 2021

El programa de este jueves probablemente sorprendió a muchos telespectadores, pero no a. De hecho, el propio presentador no pudo resistirse a lanzarle una pequeña pulla al actor: "Llevábamos años queriendo que vinieses, y te dijimos que íbamos a hacer un programa especial con niños y accediste"., más bien al contrario, y explicó que además de sus hijos, tiene dos, León y Luana, con su pareja María Luisa Mayol, su experiencia con los más pequeños viene de mucho antes: "".Hasta ahí todo bien, tanto, quea los 'kids' de 'La Resistencia'para deleite de la mayoría de ellos.No cabe duda de que, que estaba sentada entre las butacas para acompañar a los niños tuvo que avisar de un problema que había surgido: "" afirmó.¡Cosas de niños!, el asunto no fue a más y una vez calmado el chico, el programa continuó con normalidad.La vista del protagonista de 'Celda 211' no fue la única sorpresa de esta edición de 'La Resistencia kids'.Los niños pudieron disfrutar del, antiguo mago de 'El Hormiguero' y de l, a la que introdujo Jorge Ponce.también quiso formar parte del programa, un juego que resultó muy divertido.Y por último llegó el turno del presentador.que le habían llevado los pequeños para quepudiera llevarse a casa un monopatín como premio.