El presentador estrella de la CNN Chris Cuomo, despedido por ayudar a su hermano con sus escándalos sexuales

El canal de televisión estadounidense CNN ha despedido a Chris Cuomo, uno de sus presentadores estrella, al que había suspendido de trabajo hace una semana mientras lo investigaba por ayudar a su hermano, el exgobernador Andrew Cuomo, con su escándalo de acoso sexual.

CNN emitió anoche un comunicado en el que explicaba que una "nueva información" había salido a la luz durante la pesquisa sobre Cuomo, el rostro de "Cuomo Prime Time", por lo que había decidido despedirlo "inmediatamente" mientras proseguía la pesquisa.

"Así no es como quiero que acabe mi tiempo en CNN pero ya os he dicho por qué y cómo ayudé a mi hermano", respondió a través de Twitter el periodista, que trabajaba como presentador allí desde hace casi una década.

Según apunta The New York Times, el miércoles, una día después de que Cuomo fuera suspendido indefinidamente, la conocida abogada Debra Katz dijo a CNN que una clienta suya había hecho alegaciones de mala conducta sexual contra el presentador, no relacionadas con el caso de su hermano Andrew.

El pasado lunes, la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, presentó documentos según los cuales Chris Cuomo intentó asistir al equipo de prensa del exgobernador con la gestión de su crisis, ofreciendo consejo y tratando de utilizar sus fuentes para saber si más mujeres tenían previsto acusar al político en público.

Andrew Cuomo dejó el puesto de gobernador en agosto a raíz de un informe también publicado por la fiscal estatal que concluyó que había acosado a 11 mujeres, tras lo que se enfrentó a una investigación para un posible juicio político y a una cada vez creciente presión de sus compañeros de partido para que renunciara.

Ambos son hijos del exgobernador neoyorquino Mario Cuomo, y tienen una estrecha relación que quedó patente en varias de las ruedas de prensa que ofreció Andrew Cuomo durante los primeros meses de la pandemia.