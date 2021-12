La madre de Mario Biondo arremete contra Raquel Sánchez Silva: "No nos está ayudando a buscar la verdad"

Este año se cumplía el octavo aniversario de la muerte de Mario Biondo, marido de Raquel Sánchez Silva. Todas las autopsias que se le realizaron al cámara de origen italiano señalaban el suicidio como la causa de su fallecimiento, pero sus padres siempre han mantenido que fue asesinado.



Ayer, el programa de Risto Mejide, 'Todo es verdad', dedicó su espacio a este mediático caso y ofreció la primera entrevista en España con Santina D'Alessandro, madre de Biondo.



La italiana arremetió contra Sánchez Silva, y habló del proceso judicial en el que aún están inmersos ella y su familia. En Italia el caso de sigue abierto, a diferencia de nuestro país dónde se cerró 47 días después de muerte.



Santina volvió a defender el asesinato como motivo de la muerte del cámara y se mostró muy tajante con la que fuera mujer de su hijo a la que acusó de inventarse que sus hijos jugaban a asfixiarse cuando eran pequeños, algo totalmente falso.



D'Alessandro siguió arremetiendo contra la que fuera su nuera y aseguró que "Raquel dio una rueda de prensa en el bufete de su abogado y le dijo a los periodistas lo que pasó aquella noche, mintiendo, porque la cronología que se ha publicado en España sobre la muerte son mentiras que luego se han cotejado".





La italiana no oculta su animadversión haciaaunque dejó claro que nunca la han acusado de ordenar matar a, pero consideran que "ella no nos está ayudando a buscar la verdad".Respecto al caso de su hijo, ha explicado que la familia intentó en dos ocasiones reabrir la investigación en España a lo que la presentadora se opuso. Además, ha insistido en que "La familia solo está buscando la verdad. A mi hijo lo han matado y tenemos las pruebas".se conocieron en 2011 durante las grabaciones de, dónde él trabajaba como cámara y ella ejercía de presentadora desde la isla. El amor entre ambos no tardó en surgir y un año después sellaron su compromiso con una boda en Italia.La tragedia llegó en 2013. Mientraspasaba el día junto a su familia, la asistenta del matrimonio encontraba el cuerpo sin vida deen su casa de Madrid.La autopsia determinó entonces que se trataba de un suicidio y el cámara fue enterrado en Taormina, su tierra natal.A partir de ese momento comenzó laque aún hoy sigue vigente.Mientrasse enamora de nuevo unos meses después de la muerte de su marido, el cuerpo de Biondo es exhumado por primera vez en diciembre de 2013 para probar presuntas incoherencias en la actuación de la policía española.Un año después de la muerte,declara ante la justicia italiana defendiendo el relato de los hechos que había contado desde el primer momento y los magistrados ratifican el suicidio.En 2015 la presentadora demanda a su familia política por acoso y atentado contra su integridad y consigue ganar el juicio.Dos años más tarde la lucha de la familiacontinúa y un informe publicado porexperto español y especialista en policía científica e investigación de delitos, afirma quemurió asesinado.consiguieron reabrir el caso en su país en 2018 y el cadáver fue exhumado para una tercera autopsia. En octubre del año pasado se aportaron nuevas pruebas que podrían demostrar el asesinato y en mayo de este año una empresa italiana pudo identificar a los propietarios de dos smartphones vinculados a la wifi de la vivienda deaquella noche.Actualmente, el caso sigue abierto.