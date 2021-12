Belén Esteban y Rosa Benito hacen las paces y ya se hablan

Dos de las colaboradoras premium de Telecinco, Belén Esteban y Rosa Benito, han hecho las paces después de años de desencuentros y ya se hablan. Lo han demostrado precisamente en Sálvame, programa que representa el presente de la princesa del pueblo y el pasado de la excuñada de Rocío Jurado, que abandonó el espacio de Jorge Javier Vázquez y a partir de entonces ha criticado en varias ocasiones el programa en el que fue pieza clave.



De hecho Rosa Benito dedicó hace unos meses en el espacio en el que colabora, Ya es mediodía, unas duras palabras hacia su ex programa. "Antes Sálvame era un programa donde te reías, te lo pasabas bien, llorabas, te levantabas, te ibas y volvías. Ahora parece que a la gente no le gusta, tanta pelea y tanto lloro. Ya no se ríe la gente".



Y Belén Esteban no tardó en responderle desde su atalaya, advirtiendo a la jefa de Benito, Sonsoles Ónega. "Cuidado con Rosa Benito cuando no esté en tu programa, a ver si lo va a tirar también por tierra como ha hecho con Sálvame. "Me parece una traicionera. Si tan mal estaba, que se hubiera ido antes".



Reconciliación inesperada

No sabemos desde cuándo se hablan, pero su reconciliación ha pillado por sorpresa tanto a presentadores y como colaboradores como al público. YSucedía en la transición entre Sálvame y Ya son las ocho, el programa que también presenta Sonsoles Ónega.En ese momento en el que los dos presentadores conectan para darse paso y así no perder audiencia(el marido de Raquel Sánchez Silva). Jorge Javier recordó que el italiano y la presentadora se conocieron en Supervivientes, cuando ella era concursante y él cámara, en una edición en la que también participó, y ganó, la ex de Amador Mohedano. "Cuando ganó, FRosa le regaló a Raquel Sánchez Silva un bolso de una primerísima línea y a mí un reloj", recordó el presentador.Entoncespara dirigirse a la que en teoría era para todos su examiga. "¡Y a mí también! Yo fui al tanatorio contigo y con Amador, ¿no?", preguntó la madrileña a la andaluza. "No, eso fue el hermano de otra persona", respondió Rosa Benito.Tras esta natural conversación entre ambas, Belén Esteban quiso aclarar la situación., explicó la de Paracuellas, situación que celebraron tanto Sonsoles Ónega como Jorge Javier Vázquez.