Gerard Piqué en 'El Hormiguero': "En España no se valora a los emprendedores, solo se mira lo malo"

Pablo Motos ha tenido que sudar para conseguir que Gerard Piqué se sentará en 'El Hormiguero'. El central culé tenía su aparición prevista para hace un par de semanas, pero la llegada de Xavi Hernández al banquillo del club azulgrana trastocó sus planes.



Piqué quiso dejar claro que la decisión de posponer la entrevista fue totalmente suya y que nada tuvo que ver en ella su nuevo entrenador. Eso sí, una vez sentado por fin en el espacio de Trancas y Barrancas el futbolista no evitó ningún tema y contestó a todas las preguntas del presentador.





hablaron de fútbol pero también de otros temas. El jugador delvolvió a opinar como ya hiciera hace un tiempo sobre las diferencias actuales que él encuentra entre"Tiene mucha vida Madrid, mucho movimiento. Barcelona se ha quedado un poco estancada. Cuando vengo a Madrid siento que el estado anímico es mejor que el de Barcelona."También ha explicado que más allá del terreno de juego es emprendedor y cuenta con un equipo que gestiona lay el Andorra: "La gente se cree que soy yo solo quien lo organiza, y no es así, hay mucha gente detrás." Además, no ha querido cerrar el tema sin dejar claro lo que piensa sobre el emprendimiento en España: "En vez de valorar la gente que emprende se mira si paga impuestos, se mira lo malo, como a. Siempre trae cosas buenas. Es un ejemplo para los emprendedores. Hay cosas buenas y hay que aprender de él."Ya en el terreno futbolístico,le ha preguntado al jugador como es Xavi Hernández como entrenador tras haber sido compañeros y él ha asegurado que tenerlo de entrenador es una presión añadida porque no quiere defraudarlo: "Moralmente le tengo que rendir y si mi rendimiento no es el mejor siento que le fallo". Además, ha hablado de su propia retirada asegurando que muchos compañeros la consideran un abismo, por lo que él lleva tiempo preparándose e invirtiendo en negocios y proyectos para tener algo que hacer después de retirarse, aunque reconoce que echará de menos el fútbol.Sobre la salida de su compañero y amigodel club catalán también habló Gerard en el programa: "Fue muy duro, jugamos juntos desde los 14 años. Fue muy duro desde lo deportivo y lo personal."El presentador detampoco ha perdido la ocasión de preguntarle por su eterno rival en los terrenos de juego, el. Pablo Motos le ha preguntado si tiene el número de teléfono de, presidente del club blanco, a lo que el jugador ha dicho que si no lo ha cambiado sí lo tiene, y además también ha puntuado a, una de las estrellas delcon mucha objetividad:"Pues esta temporada puntuándole del 1 al 10 le pongo un 9".ni siquiera ha rehusado la pregunta más comprometida: ¿Qué le hizo más ilusión ganar elcon España o lacon el Barça?: "Siempre dije que el Mundial fue increíble, ya que fuimos los pioneros. Pero ganar la Champions en el año que volvía al Barça en 2009 y con ello conseguir el triplete fue espectacular. Lo pongo a la misma altura".Sin duda ha merecido la pena la espera para ver esta entrevista.