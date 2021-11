Belén Esteban asegura haber aprendido a decir "Black Fraider"

Por mucho que Belén Esteban quiera expandir internacionalmente su nueva marca de alimentos (salmorejo, cremas, patatas fritas€), llamada Sabores de la Esteban y que incluso se desplazara a una feria alimentaria de Colonia (Alemania) para promocionarla, parece que lo de los idiomas no va con ella.



Cada vez que tiene que pronunciar alguna palabra importada del inglés, la princesa del pueblo se las ve y se las desea, aunque se lo toma con humor. Este viernes lo ha vuelto a demostrar al hablar sobre el Black Friday, al que en un primer momento ha llamado "Black Fraider" para después quedarse en un "Black Fraidi".



Las risas del resto de colaboradores han sido inevitables. "Tardé tres horas y media en decir bien Black Freider", ha dicho la madrileña, con lo que no queda muy garantizado que realmente lo consiguiera. "¿Por qué no decimos en español el Black Fraidi este? Yo te lo digo en español, en mi idioma: todo mucho más barato", ha añadido, mientras sus compañeros le han recordado que la traducción es Viernes Negro.





