Jared Leto será un icono de la moda italiana en el filme 'La Casa Gucci'

Jared Leto vuelve a demostrar su habilidad para la transformación en La Casa Gucci, el nuevo filme de Ridley Scott que llega a los cines el próximo viernes 26 de noviembre. Basado en hechos reales, la película retrata el asesinato de Maurizio Gucci, nieto del fundador de la firma de moda, orquestado por su exmujer, Patrizia Reggiani.







El actor, ganador de un Oscar por Dallas Buyers Club, interpreta a Paolo Gucci, primo del fallecido, papel para el que tuvo que mimetizarse completamente. "Hay algo fascinante en sumergirme completamente en alguien muy diferente a mí", declara el actor.

La Casa Gucci se centra en uno de los episodios más escabrosos de la crónica negra italiana: el complot de Patrizia Reggiani (Lady Gaga) para asesinar a su exmarido, Maurizio Gucci (Adam Driver), nieto del fundador de la firma italiana, Guccio Gucci, quien vendió las acciones de la compañía en 1993, un año y medio antes de su terrible asesinato.

Leto encarna a Paolo Gucci, quien fue diseñador jefe de la casa de moda a finales de los 60 y fue vicepresidente de la firma en 1978, además de ser el artífice del logotipo de la marca. Para el papel, el intérprete nacido en Luisiana demostró su habilidad camaleónica de transformación actoral. "Siempre ha sido un poco camaleón en mi vida. De hecho, apenas sudo. Puedo pasarme varios días sin agua. Así que tengo algo en común con ellos", declara el actor.

"[En la transformación] hay algo fascinante. Me encanta la idea de convertirme en otra persona. Adoro ese proceso, por lo desafiante que es. Aprendo mucho de ello y soy muy afortunado de poder trabajar de esa manera. Además, fue maravilloso que Ridley Scott me diese la oportunidad de lucirme con ello", continúa.

Uno de los aspectos fundamentales para la caracterización, además del diseño de vestuario, maquillaje y peluquería, fue el acento italiano que tiene a lo largo de todo el metraje. "Trabajé con las mejores personas del mundo para ello. Obviamente, estoy hablando de los italianos. Tuve detrás de mí a un grupo de personas que me enseñaron y guiaron", detalla.

ACENTO ITALIANO



"Perfeccioné el dialecto, aprendí también el idioma. Fue un placer escucharme así, considero que tengo una voz que suena bastante aburrida y el italiano es tan romántico, lírico y melodioso. Fue muy agradable, sentí que sonaba como los ángeles", agrega.

Leto también revela que no conocía "para nada" el caso Gucci. "No, fue algo muy chocante para mí. Me sentí conmocionado y sorprendido. Creo que el público también va a quedarse perplejo cuando lo vean en la película", expone.

El intérprete es todo un icono de moda. Precisamente, Leto es imagen de Gucci para su perfume Gucci Guilty junto con la cantante Lana Del Rey.

Amigo de Alessandro Michele, actual diseñador y director creativo de la firma italiana, el actor de Blade Runner 2049 y Pequeños detalles, es un claro seguidor de la marca. "Me encanta, considero que Gucci es una firma que arriesga. Pone mucho amor en lo que hace, celebra la vida", señala.

Dirigida por Ridley Scott, La Casa Gucci está escrita por Becky Johnston y Roberto Bentivegna. La película está basada en la biografía 'The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed, escrita por Sara Gay Forden. Protagonizada por Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons, Salma Hayek y Al Pacino.