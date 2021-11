Bob Pop acusa a Movistar+: "Me echaron porque les resultaba incómodo"

Bob Pop (c), acompañado de su equipo, recibe el Premio Ondas Nacional de Televisión a la Mejor Serie de Comedia por 'Maricón perdido'.

El escritor, guionista y director Roberto Enríquez, más conocido en el ámbito audiovisual como Bob Pop, recibió este martes el Premio Ondas por Maricón Perdido (TNT), la primera serie que ha escrito, dirigido y protagonizado. Y su intervención en la gala de los premios organizados por la Cadena SER no pasó desapercibida. Además de agradecer el galardón a los suyos, tuvo palabras cariñosas para el equipo de Late Motiv, el programa de Andreu Buenafuente en el que colaboró hasta hace unos meses y que recientemente Movistar+ ha anunciado que se despedirá de su parrilla el 23 de diciembre tras siete años en antena.



Las palabras de agradecimiento de Bob Pop hacia sus compañeros contrastaron con la dura crítica que el escritor, en silla de ruedas debido a la esclerosis múltiple que padece, dirigió a la plataforma propiedad de Telefónica. "Me hubiera encantado abrazarles y estar allí con ellos cuando salió la noticia de que el programa se acababa en diciembre, pero a mí Movistar+ me echó antes que a ellos porque les resultaba incómodo. Así que gracias, Movistar+".





?? @BobPopVeTV: "Esta serie está dedicada a todos, todas y todes que no tuvieron el privilegio de poder contar su historia con su voz, a mí me dieron ese privilegio"



??#Ondas2021https://t.co/18Y8wR85Ck pic.twitter.com/x6iglNkvZQ — Cadena SER (@La_SER) November 16, 2021

Gravísimo lo que denuncia Facu Díaz sobre la censura de chistes únicamente de la extrema derecha en los programas de Movistar. pic.twitter.com/d8wSuCP4BV — Diego FS (@DiegoFSRB) November 16, 2021

Hola, soy Javier Durán.

He sido durante 2 temporadas subdirector de 'Late Motiv' y quiero ratificar en público las declaraciones de mis compañeros Facu Díaz y Bob Pop; y dar todo mi apoyo a los profesionales que aún siguen sufriendo la censura ultraderechista de@MovistarPlus pic.twitter.com/CNJk1D0rU6 — Javier Durán (@tortondo) November 16, 2021

No es el único que ha cargado estos días contra la plataforma televisiva, que sorprendió a muchos la semana pasada al pedir perdón públicamente por un bulo difundido por la extrema derecha sobre un chiste contado en La Resistencia, el programa, también de #0, que presenta David Broncano. Tras presenciar ese innecesario perdón, el cómico"Los que hemos trabajado ahí, y los que trabajan ahí, saben perfectamente que muchos chistes de Vox mueren en los despachos de Movistar+. No sabemos ni quién cojones es el que los quita". Se quitan chistes única y exclusivamente del puto Vox. Esto pasa todos los días".También este martes, tras las palabras de Bob Pop y Facu Díaz, se pronunció en Twitterde ambos. "Quiero ratificar en público las declaraciones de mis compañeros Facu Díaz y Bob Pop; y dar todo mi apoyo a los profesionales que aún siguen sufriendo la censura ultraderechista de Movistar Plus", escribía Durán, que acompañaba el texto con la foto de una pintada que decía: Akí estamos los que perdimos el miedo.