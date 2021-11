Famosillos: carne de cañón de los platós y de la vida

Sofía Cristo

Esta chica ha dado mucho de que hablar desde su adolescencia. Es cierto que tiene que ser difícil convivir con unos padres como Ángel Cristo y Bárbara Rey, siempre tan expuestos mediáticamente. Peca de sincera, o al menos eso dice ella. La colaboradora de Mediaset ha contado cómo le conseguía droga a su padre y cómo fue violada a los cinco años. Ni se queda nada dentro ni ve por qué hacerlo.Isa Pantoja.Hija adoptiva de Isabel Pantoja y hermana de Kiko Rivera, esta joven mostró rebeldía desde la adolescencia, y en una familia en la que todo termina como el rosario de la aurora ella no iba a quedarse a la zaga. Aprendió pronto y bien. Siendo casi una niña fue madre y aireó por todo lo alto sus muchas relaciones sentimentales, variadas, algunas cutres, y que no llegaron a buen puerto. Al igual que el resto de los cachorros hijos o nietos de, pronto se aficionó a los platós, dinero fácil solo por hablar de sí mismos y de los suyos. Si no tienes muchos valores, no trabajar es lo importante. Desde hace años mantiene una guerra con momentos de tregua con la Pantoja madre, pero en la que protagoniza con su hermano no hay descanso: da la impresión de que se van a comer el uno al otro. En los últimos tiempos ha decidido enderezarse y matricularse en la universidad, pero lo de estar callada no es una opción, y tras el funeral de la matriarca de los Pantoja, doña Ana, dio rienda suelta a sus muchos demonios.