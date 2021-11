Ana Rosa Quintana anuncia que padece cáncer de mama

La presentadora Ana Rosa Quintana, de 65 años, ha anunciado este martes que tiene cáncer de mama y se retirará temporalmente de la televisión. La periodista ha desvelado en pleno directo que tendrá que empezar un "intenso tratamiento" para tratar un carcinoma que no presenta metástasis.



"Empecé este programa cuando mis hijos tenían poco mas de un mes y han ocurrido muchas cosas, algunas maravillosas, la mayoría, y también disgustos porque esto es la vida. Hoy tengo que despedirme por una temporada, espero que no sea muy larga, me han detectado un carcinoma en una mama, afortunadamente está localizado y no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso que me va a mantener alejada de este plató y estos compañeros, que también son mi familia", ha indicado Quintana en pleno directo.





Sin embargo, a pesar de la situación Ana Rosa Quintana ha asegurado sentirse tranquila: "Soy una afortunada. Espero que todo tenga un final feliz".en el cáncer de mama", ha apuntado, antes de recordar a todas las mujeres la importancia de no dejar pasar una revisión médica. "Sé que me voy a curar y que me queda un camino complicado (...) Esto es un bache, una prueba. Gracias de todo corazón", ha concluido la periodista.