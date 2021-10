Nazareno Casero: "Hay algo místico en Maradona"

El actor Nazareno Casero asegura que está listo para todo lo que pueda llegar después del estreno, mañana sábado, de Maradona: Sueño Bendito, la esperada serie biográfica de la leyenda del fútbol que el propio Pelusa aprobó antes de morir. "Hay algo místico en él, mucha gente entra en una especie de trance", cuenta un Casero relajado, aunque consciente de las pasiones que despierta Maradona y, en concreto, este proyecto.

Casero es uno de los cuatro intérpretes que encarnan a la leyenda del fútbol en las diferentes etapas de su vida, pero su papel en la serie es quizás el que está más unido al corazón de los argentinos, cuando el astro fue esencial para que la Selección Argentina ganara la Copa Mundial de México en 1986. El resto de Maradonas son Nicolás Goldschmidt (adolescente), Juan Palomino (adulto) y Juan Cruz Romero (niño).









Los diez episodios que Amazon Prime Video estrenará en todo el mundo a partir de mañana repasan los retos, triunfos y polémicas de Diego Armando Maradona, desde sus inicios en Villa Fiorito hasta alcanzar la gloria con el Barcelona, el Napoli y la Selección Argentina.

"En el rodaje pasó algo muy curioso que nunca había experimentado: desde el sitio donde me visto y luego camino al set hay menos de 100 metros y cuando alguien me veía a lo lejos, frenaba todo y decía ¡Diego, Diego!. Sucedía la magia, pero yo solo estaba personificando a Diego", recuerda el actor. Su parecido físico con el futbolista es evidente, aunque él afirma que no era el único metido en el personaje, porque el resto del equipo acudía a la sesiones de grabación con la camiseta del eterno 10 o algún recuerdo alusivo a su persona.

La serie, no obstante, combina las escenas grabadas con imágenes de archivo, ya que era imposible recrear alguna de las jugadas del maestro como sus dos goles –la mano de Dios y el Gol del Siglo– en el Mundial de 1986, año en el que nació Casero, exactamente una semana antes de que arrancara la competición. "Fue el momento consagratorio del pibe pobre que persiguió un sueño y a fuerza de gambeta salió campeón en la vida –opina Nazareno–. Hay algo que por algún lado te tiene que interpelar, si no es que tienes sangre de pato". La trama de Maradona: Sueño Bendito, sin embargo, está en las antípodas de ser una simple historia de superación personal. Desde su primer episodio, el guion escrito por Alejandro Aimetta intercala sus complicados momentos finales con los primeros pasos que dio en el fútbol.