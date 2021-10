Bertín Osborne aterriza en Telemadrid de la mano de Ayuso

A nadie le queda ninguna duda de que a la presidenta madrileña le gusta rodearse de los sus amigos y personas conocidas que le caen bien. Bertín Osborne es una de ellas. El cantante jerezano siempre ha hecho alarde de sus ideas más que conservadoras y afines a partidos de derechas. Así que a nadie puede extrañar que este desembarco en la nueva cadena que la presidenta de Madrid ha reacondicionado recientemente a su manera.

¿Pero cuál es el nuevo programa que Bertín Osborne va a hacer en Telemadrid? De nuevo tiene poco. Se trata de El show de Bertín, el espacio se emite en Canal Sur desde el año pasado y la cadena madrileña pretende emitir la versión original, la que se ve en Andalucía, pare evitar los costes de producción. Aun así, no deja de ser una buena noticia para el de Jerez.

Parece ser que Bertín y Ayuso hicieron muy buenas migas cuando ella participó en Mi casa es la tuya. Ambos destacaron la buena sintonía y la complicidad que surgió entre ellos. Cocinaron y comieron juntos y además se confesaron sus secretos. En fin, todo entre amigos con los espectadores de Telecinco como testigos.

Pocos dudan de que el futuro del cantante y presentador pase en un futuro próximo por Telemadrid. El presente no está muy claro para él. Mi casa es la tuya está desaparecida en el sumario de intenciones del equipo de Vasile. Se anunció a bombo y platillo su regreso en julio, pero solo se emitieron dos entregas, una de ellas fue la de la presidenta madrileña. Por el momento no se sabe nada, ni ha sido cancelado de forma definitiva ni tampoco corroborado. Está en el limbo o en el olvido, no se sabe muy bien.

Es cierto que cuando Telecinco se lo quitó a Televisión Española, el programa hacía datos de audiencia históricos. No fue lo mismo en Telecinco aunque tuvo sus buenos momentos. Las últimas temporadas no han sido especialmente brillantes en datos y ha perdido mucho lustre. Hay que añadir en su defensa que la pandemia ha hecho estragos y que este fue uno de los programas que sufrió un largo parón.

El desgaste también puede llegar motivas porque los espectadores estén un tanto cansados del formato y de las entrevistas. En un principio pudieron ser originales, pero después se convirtieron en muy previsibles y respondían más a los intereses promocionales de la cadena que a los personajes que pasaban por Mi casa es la tuya. Por el momento, Bertín Osborne se encuentra a la espera de nuevos programas y de que se desvele su situación en Mediaset.