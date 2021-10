Pablo Carbonell admite que ha sido "un drogadicto"

Pablo Carbonell admitió ayer en 'Espejo Público' su relación con las drogas. El polifacético artista (actor, director, humorista, escritor, cantante€) participó ayer en la sección Rivera y amigos, conducida por Fran Rivera, con el que habló de la madre del torero, Carmina Ordóñez, también asidua a las sustancias estupefacientes, y reconoció un pasado del que afirma haber salido.

"Yo he sido un drogadicto, me he puesto de todo, pero me he salvado porque mi trabajo lo hago limpio. Si yo mi trabajo lo hiciera drogado, tú y yo no estaríamos hablando ahora", afirmaba el gaditano, de 62 años, que dejó claro que hace tiempo que no consume drogas.

El excantante de Toreros Muertos quiso alertar del peligro de las drogas "sobre todo para los jóvenes, ya que cuando están empezando a formarse su rumbo puede variar por culpa de ellas. Lo importante es que cuando te acuestes y te levantes seas la misma persona", recalcó en Antena 3.