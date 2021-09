Arranca el rodaje de 'As Bestas" de Sorogoyen.

El largometraje As Bestas, un thriller de Rodrigo Sorogoyen que transcurre en escenarios naturales del interior rural gallego y el Bierzo, ya se está rodando. Se trata de la quinta película de la filmografía del director y está producida por Arcadia Motion Pictura, Caballo Films y Cronos Entertainment en coproducción con Le Pacte. Cuenta con la participación de RTVE, Movistar+, Canal+ y Cine+.

Isabel Peña, ganadora de la Concha de Plata a Mejor Guion por Que Dios nos perdone, firma, junto a Sorogoyen, el guión de As Bestas, un thriller ambientado en una zona rural donde la violencia y el miedo sobrevuelan esta historia. Los protagonistas son Antoine y Olga, una pareja francesa que se instaló hace tiempo en una aldea del interior de Galicia. Allí llevan una vida tranquila, aunque su convivencia con los lugareños no es tan idílica como desearían. Un conflicto con sus vecinos, los hermanos Anta, hará que la tensión crezca en la aldea hasta alcanzar un punto de no retorno.