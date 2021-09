Sofía Cristo, expulsada de 'Secret Story' por agredir a Miguel Frigenti

La DJ Sofía Cristo ha sido expulsada este martes del reality 'Secret Story' que emite Telecinco. Y es que la hija de Bárbara Rey ha agredido físicamente a otro concursante, Miguel Frigenti, por lo que el programa ha decidido echar a la concursante por motivos disciplinarios.





?? EXPULSIÓN DISCIPLINARIA ?? de Sofía Cristo por agresión a Miguel Frigenti #SecretCuentaAtrás3 #Secret29S pic.twitter.com/rrvMXaiPaJ — Rafael García López ?????? (@RafaelGarciaLAF) September 28, 2021

Tras estos hechos, Carlos Sobera tuvo que comunicar a Sofía Cristo que quedaba automáticamente"Creo que sinceramente, en general, no habéis estado a la altura. Pero hay cosas que significan traspasar la línea. Tú lo has hecho hoy, Sofía", le comunicó en la gala de 'Secret Story' tras su agresión a Miguel Frigenti.Lo sé y por eso me voy", contestó Sofía Cristo, tras la pelea con Miguel Frigenti en el que"No, no es que te vayas. Es que la organización no tiene más remedio que expulsarte", zanjó Carlos Sobera a la popular DJ.