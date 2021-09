La actriz Cristina Medina, de 'La que se avecina', padece cáncer de mama

La actriz Cristina Medina, que interpreta al personaje de Nines Chacón en la serie La que se avecina, ha utilizado sus redes sociales para confesar que padece cáncer de mama. "Estoy luchando contra un cáncer de mama, todo tiene muy buen pronóstico y no os vais a librar de mí tan fácilmente", ha comentado en un vídeo.



La actriz, de 50 años de edad, ha aprovechado además para denunciar que el Estado no apoya de forma suficiente a a las personas que padecen esta enfermedad. "Son muchísimos los efectos secundarios que se padecen, no solamente la calvicie. El cuerpo, el insomnio, el vaivén emocional, esto es un carrusel. Hay muchas cosas donde una se tiene que buscar la vida. Todo es lo mismo, dinero y dinero. Yo tengo la fortuna de tener unos ahorros, pero hay muchísima gente que no tiene estos recursos", señala en Instagram.

"Hace falta dinero para la acupuntura, para irte un finde a tocarte el coño y los huevos. Las cremas oncológicas para tu calva son un dineral, los turbantes, los gorros... No tengáis pudor en regalar un turbante. Entiendo que hay cosas que tienen una carga emocional muy fuerte, pero que no os dé pudor. La fuerza nos la sacamos al final, lo que no nos sacamos son los billetes del coño", prosigue.