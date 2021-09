Iñaki Gabilondo dice 'adiós' a los micrófonos

El periodista Iñaki Gabilondo se ha despedido este martes de los micrófonos en una entrevista con Aimar Bretos, director de 'Hora 25' de la Cadena SER. "Hacerse mayor es un proceso de despedidas, sistemático e incesante. Uno va despidiendo cosas de muchos tipos", ha afirmado.

En una conversación con Bretos, recogida por Europa Press, el periodista donostiarra ha destacado que "el mes que viene" cumplirá 79 años y que su "posición ahora" es la de alejarse para ver cómo hacen otros las cosas. "Estaba claro hace mucho tiempo para mí que esto tenía que pasar. Me estaba cansando de oírme. Me estaba aburriendo de mí", ha confesado.

Gabilondo, que se ha mostrado "contento" de que este adiós fuera en la SER, ha explicado que él ya estaba retirándose, "como quería, por la vía de la discreción máxima". No obstante, en Movistar+ continúa con algún proyecto y tiene aún "un par de programas que hacer antes de que acabe el año".

"Aquí, en la radio, cuando dejé de hacer los comentarios de 'Hoy por hoy' es cuando hubiera debido, seguramente, ya dejar todo, ¿no? Que era mi intención", ha recordado, para después agregar que se forzó un poco más precisamente en 'Hoy por hoy', pero en su "corazón quedó claro que había llegado el fin".

Respecto a la radio de 2021, Gabilondo considera que "es la adecuada a la sociedad" actual. "A mí me parece que estamos desconcertados porque hemos perdido los oyentes. Este momento es más profundo, pero cuando la gente en España y en el mundo oía la radio en el mundo alrededor de la mesa, de pronto los teníamos ahí y al día siguiente desaparecieron", ha señalado.

"La radio vivió una época de vértigo y de pánico. La radio está en el coche, etc. Este es un momento más complejo, más profundo, pero tiene un poco de eso: la radio está haciendo su trabajo y al mismo tiempo anda buscando con cierto nerviosismo a oyentes que no sabemos dónde están", ha comentado.

En este sentido, ha afirmado que las posibilidades de la radio "se están multiplicando y variando, pero es muy peligroso creerse que la radio corresponde a un medio pasado". "La radio es el único medio que opera en horas, minutos y días y que no reclama la atención de nadie. Si oyes la radio puedes hacer de todo. La radio te hace la segunda voz, si quieres la escuchas, si quieres la oyes. Unos nos están oyendo y otros nos están escuchando", ha relatado.

POZOS DE AGUA POTABLE INFORMATIVA



Respecto al periodismo, Iñaki Gabilondo cree que "le está afectando la estructura que lo sostiene, pero está aflorando una muchedumbre haciendo iniciativas periodísticas que a ver cómo crecen". Además, ha destacado que "la gente ha descubierto que el periodismo es imprescindible en defensa propia, antes a lo mejor no se había dado cuenta". "Ya sabe que necesita pozos de agua potable informativa. En el momento en el que un aluvión de aguas de todo tipo. Las 'fake news' son una industria que sirve para envenenar, intencionada. Hay que jugar limpio porque nos jugamos la vida", ha declarado.

"La SER a mí me ha dado todo. Cada vez que he oído que se encendía la luz roja he sentido el calambre de un niño que soñaba con estar ahí. Yo creo que era como casi todos los niños porque todos querían vivir en Disneylandia", ha relatado rememorando su relación con la emisora.

Asimismo, Gabilondo ha señalado que "era de una familia muy humilde que vivía alrededor de la radio las fascinaciones de España". "La radio como creadora de imágenes mentales, cada palabra nos llenaba el mundo de color. Cuando pasaba todos los días delante de Radio San Sebastián es como si fuera Disneylandia. Yo no he sentido nunca una mayor de triunfo que cuando fui director de Radio San Sebastián", ha dicho.