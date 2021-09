Muere María Mendiola, del dúo Baccara, a los 69 años

bilbao – María Mendiola, la mitad del mítico dúo Baccara, falleció ayer en Madrid a los 69 años. Nacida en Madrid, formó Baccara en 1977 junto a la riojana Mayte Mateos. María era miembro en los años 70 del ballet de RTVE y propuso la idea de formar un dúo vocal a Maite. Tras un periodo de anonimato en España en 1976, mientras actuaban en Canarias, fueron descubiertas por la sección alemana de la discográfica RCA que las lanzó como un producto de alto standing de pop y música disco internacional.

Les costó darse a conocer y triunfar en España. Baccara siempre cantó en inglés –solo María lo hablaba, en principio– y eran reconocibles por una imagen muy característica, una vestida de blanco (María) y otra de negro (Maite). Su primer éxito, Yes Sir, I can boogie, llegó al número uno absoluto en las listas de éxitos británicas, primera vez que lo conseguía una formación española. Le siguieron otros temas muy bailados esos años y llegaron a actuar en Eurovisión, representando a Luxemburgo. Lideraron también las listas en Japón, Dinamarca, Alemania, Bélgica, Suecia, Suiza... Curiosamente, en España parecía que se les recriminaba su emigración y su anglofonía. Pero finalmente arrasaron con los casi veinticinco millones de copias que vendió Yes Sir, I Can Boogie. En 1981 se separaron y desde 1983 hubo dos dúos Baccara, cada uno con un miembro de la pareja original y diferentes compañeras, con el mismo nombre e interpretando los mismos temas ya que ambas tenían derecho.