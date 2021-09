Diez cosas que (igual) no sabías de... Jorge Bosch

1 Del Derecho al escenario. Nunca tuvo en mente convertirse en actor. Estudiaba Derecho y salía con la hija de un procurador, quien le dijo que estudiara Interpretación porque los abogados se expresaban muy mal.

2 Pasión por el chocolate. No podría vivir sin él. Eso sí, elige el puro, el 100% cacao. Piensa que es un alimento que lo mismo sirve para una depresión que para una celebración.

3 Un plato. Se decanta por las alcachofas, que le gustan al horno, confitadas, con paté o simplemente con limón.

4 Quedarse en blanco. Sin palabras se quedó en una representación de Babel, y los segundos que duró el momento, angustiosos sin duda, le parecieron horas.

5 Un paseo obligado. Le encanta perderse por los mercados de las ciudades. Son lugares que le inspiran, en lo personal y en lo profesional.

6 La tumba del amor. Culpa a la rutina de todos los males de la pareja, y cree que sin pasión y complicidad la relación dura muy poco. Es un tema que ha sido recurrente en algunas de sus obras de teatro.

7 Muy familiar. No tiene hijos, pero sí una sobrina, y están por medio también las dos hijas de su pareja. Dice que tiene el cupo completo y que se siente totalmente realizado.

8 Poco fiestero. No se prodiga en saraos si no está de promoción. Está convencido de que las oportunidades no salen de paseo por la noche, así que prefiere quedarse en casa a deshoras.

9 Cuando el teléfono no suena... Durante un año y medio no recibió ni una sola propuesta de trabajo. Recuerda ese tiempo como desesperante, meses de comedura de coco.

10 Amigos de siempre. Tiene grandes amistades entre sus colegas de profesión, pero los que siempre están en su corazón son los de toda la vida, los de infancia y juventud.