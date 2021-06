Transferir la información de un móvil a otro no es demasiado complicado si seguimos unos pequeños pasos. No pensamos que quizás el nuevo es de una marca diferente sin una aplicación del anterior o que parte de la información está en la tarjeta de memoria

cuando vamos a cambiar de móvil lo único que nos preocupa son las características y potencia del nuevo dispositivo, pero nos olvidamos de que los datos, los contactos y las fotos están en el antiguo. No perdemos un momento en reflexionar lo que supone este cambio, que quizás el nuevo smartphone sea de una marca diferente que no tiene una aplicación que era específica del modelo anterior o que parte de la información no está en el móvil sino en una tarjeta de memoría SD que luego dejamos olvidada. En estos casos transferir la información de un móvil a otro no es demasiado complicado si seguimos antes unos pequeños pasos y consejos que os vamos a dar. El mayor problema es cuando tenemos que cambiar de teléfono y comprar uno nuevo porque el anterior ha sufrido un siniestro total: un golpe que afecta a la placa base, al mojarse porque no nos dimos cuenta y nos tiramos a la piscina con él o que nos lo han robado y no vamos a volver a ver nunca más nuestro teléfono. En estos casos es imposible recuperar la información, a no ser que tengas guardados todos tus datos en la nube en lugar de en el teléfono. Vamos a ver qué tenemos que hacer si no queremos perder ningún dato.

Tanto si eres usuario de Android como de iOS, estos consejos generales te van a ayudar a mantener una copia de seguridad con la que vivir tranquilo. La nube de Android se llama Drive y viene por defecto en todos los teléfonos de este sistema operativo asociado a la cuenta de Google Gmail. Si no sabes tu usuario y contraseña de Google, siempre puedes entrar en cuentas donde verás tu nombre y pulsar sobre recuperar la contraseña dentro de Ajustes. Una vez que tengas estos dos datos, solo tienes que entrar en tu cuenta y activar las copias de seguridad de Fotos, Contactos, Agenda y todas las aplicaciones que uses de esa marca. Además tienes la opción para crear una copia de seguridad de todo el equipo que podrás descargar en tu nuevo móvil o borrar todo lo que tengas y reinstalarlo por si te ocurre algún problema de software. Lo mejor de la nube de Google es que desde cualquier ordenador, en cualquier parte del mundo y en cualquier momento, vas a poder acceder a todos esos datos aunque no tengas el teléfono. Si me das una sola razón para no tener activa la nube de Google, estoy dispuesto a escucharla, pero todavía no me han dado una que sea convincente. No guardes las fotos solo en la galería de tu teléfono, guárdalas en la nube de Google que de momento es gratis, no como en los iPhone.

Si tienes un modelo con sistema operativo iOS, la operativa es muy similar, pero en este caso no te va a resultar gratis, ya que con los cinco gigas que te ofrecen no vas a tener ni para guardar media docena de fotos. Por tanto, te tocará pasar por caja pero la mayoría de los usuarios tienen de sobra con la nube de 1 euro al mes. Vas a poder tener en iCloud –así se llama la nube de Apple– espacio suficiente para que el teléfono guarde una copia de seguridad de toda la información del teléfono y de esta manera poderla restaurar en un equipo nuevo sin perder nada de nada.

Por último, activa la copia de seguridad de Whatsapp, ahora mismo. Esta en Ajustes dentro de Chats y allí en copia de seguridad. Activa el modo hacer copia de seguridad en WiFi diariamente. Cuando lo instales en el nuevo móvil, tendrás todas las conversaciones, fotos y vídeos. Haz una lista de otras aplicaciones y de esta forma no perderás nada. Pero haz todo esto antes de que tu móvil falle, después será muy difícil o imposible recuperar la información.

@juandelaherran