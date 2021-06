RTVE y TCM se vuelcan con el centenario de Berlanga

Luis García Berlanga habría cumplido hoy 100 años y RTVE celebra el fin de semana el aniversario de este cineasta irrepetible con cine, documentales y contenidos especiales. RNE le rendirá homenaje en sus magacines y programas de cine y en RTVE Digital habrá también un recuerdo.

En TVE, Cine de Barrio emite hoy Vivan los novios (1970), la primera película en color que dirigió Berlanga. Alaska hablará de su trayectoria con el actor y director Santiago Segura, que trabajó con él en sus tres últimas obras: Todos a la cárcel (1993), París Tombuctú (1999), y el corto El sueño de la maestra (2002). Imprescindibles ofrecerá mañana uno de los platos fuertes de su temporada: Luis García Berlanga, el sentimiento austrohúngaro de la vida. Este documental se plantea como un autorretrato del cineasta, contado a través de sus propias palabras y sus películas, algunas de las más conocidas y significativas del cine español, como Bienvenido Mr. Marshall, Plácido, El verdugo o La escopeta nacional, apoyado en los testimonios de algunos de los que trabajaron estrechamente con él. Un documental de David Herranz y Alberto Bermejo, producción propia de RTVE.

El programa de RNE De película, con Yolanda Flores, tendrá como escenario hoy el Museo Carmen Thyssen de Málaga con motivo del Festival de Cine de la ciudad andaluza, que rinde homenaje al inolvidable realizador. El espacio contará con Luis Alegre, organizador del encuentro y gran conocedor de la figura de Berlanga; y con algunos de los invitados en este homenaje. No es un día cualquiera entrevistará a su hijo menor, Fernando García Berlanga; y al periodista e historiador Miguel Ángel Villena, autor del libro Berlanga. Vida y cine de un creador irreverente. En Radio 5, especial de La mañana de Radio 5 desde Peñíscola (Castellón), localidad que sirvió de escenario para Calabuch (1956) cuando era un pequeño pueblo de pescadores. Contará con la presencia de su alcalde, Andrés Martínez; el cineasta y amigo de la familia Rafael Maruenda y paisanos que actuaron en Calabuch y en París-Tombuctú (1999), que en parte se rodó allí. El cine que viene, el programa de cine de Radio 5, también se realizará desde Peñíscola y en compañía de Fernando G. Berlanga, y otros expertos en su cine. La emisora pública alargará las celebraciones del centenario más allá de junio, y, en colaboración con Filmoteca Española, producirá y emitirá diferentes adaptaciones radiofónicas de una serie de textos del maestro Berlanga.

tcm Cuando Javier Cámara intenta explicarle a su amigo y vecino James Rhodes cuál es la quintaesencia de España lo tiene claro: tiene que recurrir a Luis García Berlanga. "El cine de Berlanga es obligatorio", le dice. "Y no solo por lo divertido que es sino porque te muestra de forma clara y meridiana el panorama español. Cómo es y cómo sigue siendo España". Es cierto, ningún otro director español ha retratado mejor la sociedad española del siglo XX que Berlanga. Sus películas, llenas de sarcasmo e ironía, son pequeñas crónicas en las que se denuncia la doble moral, la falsa caridad y la corrupción política que ha vivido el país en las últimas décadas.

El canal va a dedicar toda la programación de hoy a este cineasta valenciano emitiendo algunas de sus películas más icónicas. Títulos como Patrimonio nacional, La vaquilla, El verdugo, Plácido y Bienvenido, Mister Marshall. Y a las 22.00, los espectadores de TCM podrán asistir a la conversación que mantienen Javier Cámara y James Rhodes. Un cara a cara entre el músico inglés y el actor español en el que hablan de la comedia y del humor; de las diferentes cosas que nos hacen reír y de cómo la comedia es un arma fundamental y poderosísima para retratar a una sociedad. Una charla que empieza inevitablemente por el cine de Berlanga. "Ahora hay una palabra en el diccionario que es berlanguiano/a, un adjetivo que define aquellos rasgos o situaciones que se dan en la vida diaria y que parecen entresacados de una de sus películas", explica Javier Cámara ante la mirada de asombro de James Rhodes. "Para mí, la comedia perfecta tiene que estar anclada en la tragedia. Unos personajes que viven un conflicto dramático", afirma el intérprete riojano. "Y las primeras películas de Berlanga son así. Películas negrísimas y divertidísimas como Plácido o El verdugo que documentan nuestro pasado, que son historia de nuestra vida que te explican una época. Berlanga captó el espíritu de una época", sentencia el actor.

James Rhodes dice que el humor inglés es más escatológico que el español y que la ironía es otra de las características que lo hace distinto. "En Inglaterra hay muchas comedias que reflejan la diferencia de clases, la distancia que hay entre ricos y pobres", dice. "En La escopeta nacional, Berlanga muestra a un cierto tipo de aristócratas españoles, como el marqués de Leguineche", añade el protagonista de Vota Juan. Pero reconoce que es cierto, que quizá la comedia inglesa habla más de los problemas sociales. "Ves Full Monty, que es una película popular y comercial, y me gusta cómo trata el tema del paro. En España a veces se frivoliza demasiado con el conflicto. Allí no se os escapa", dice. "Ese es el trabajo de la comedia", apunta James Rhodes. "Hacer que la gente hable de temas difíciles".

Para Javier Cámara otra característica del cine de Berlanga es que sus películas estaban protagonizadas por actores que se habían convertido para los españoles en parte de su propia familia, intérpretes como Alfredo Landa, José Luis López Vázquez, Manolo Morán o Pepe Isbert. "Además, todos los guionistas y directores que están haciendo comedia ahora mismo, como Juan Cavestany, Diego San José o los de Muchachada nui son herederos de Berlanga".

"¿Debe haber tabúes en la comedia?", pregunta James Rhodes. "¿Nos podemos reír de cualquier cosa?". "Sí, pero en España necesitamos tiempo", contesta Javier Cámara. "En Estados Unidos, al cabo de un año, se hacen comedias sobre la Torres Gemelas. En España se necesita más tiempo, pero no hay temas intocables", sentencia el actor. "Creo que ahora hay una generación de comediantes que tiene mucho cuidado con sus palabras porque hay una cultura de la cancelación. Si se hace un chiste políticamente incorrecto, se acabó", afirma por su parte el músico.

Y así, hablando de Berlanga, los Monty Python, de Torrente y Benny Hill, Almodóvar o Sacha Baron Cohen, entre otros, transcurre este cara a cara entre esos dos amigos y vecinos. "Tienes que ver el cine de Berlanga; de Fernando Fernán Gómez; el de José Luis Cuerda. ¿Has visto Amanece que no es poco, James?", pregunta inocentemente Javier Cámara. "No", responde el inglés afincado desde hace años en España. "Me gusta tanto que no hayas visto nada porque te lo vas a pasar tan bien", asegura el actor. "Ven a mi casa y las vemos juntos. ¿No sería genial educarme?", dice con su peculiar acento el músico. Algo que daría pie, sin duda, a una situación típicamente berlanguiana.