TVE celebra los Goya con una programación especial

RTVE celebra la semana de los Premios Goya con informativos, programas de actualidad y espacios culturales centrados en el séptimo arte, antesala de la gala de la 35ª edición de los galardones del cine español que emitirá el sábado en directo La 1, TVE Internacional, RNE y RTVE Digital. Será una ceremonia "distinta" por la pandemia, sin público y sin nominados desde el Teatro del Soho CaixaBank de Málaga y que contará con Antonio Banderas y María Casado como maestros de ceremonias, y con comentarios del periodista Carlos del Amor.

Antes de esa cita, RTVE ofrecerá un sábado cinematográfico con programas especiales en espacios como Cine de barrio, que emitirá la cinta Que baje Dios y lo vea, para posteriormente iniciar un debate sobre la historia de los Goya y el cine con participación de Alaska, Antonio Resines y Alain Hernández. Y para los amantes del glamour, Corazón, con Anne Igartiburu, se emitirá en directo desde la alfombre roja de Málaga en un anticipo de lo que será el especial previo a la gala, conducido por Elena Sánchez, Carlos del Amor, Ana Ibáñez y Rafa Muñoz y con conexiones especiales con los nominados y otras estrellas del cine.

Un sábado de cine que también se vivirá en RNE con un especial De Película, dirigido y presentado por Yolanda Flores, que desde las 21.00 realizará un previo a la gala con voces Luis Alegre, Elio Castro, Ana Vega Toscano y las especialistas de cine de RNE Teresa Montoro y Conxita Casanovas. Esto será la culminación de una semana de celebración de los Goya con multitud de citas para los amantes del cine, que se inició el domingo con la emisión, en Versión Española, de La montaña rusa y que continuará con la participación de la nominada a mejor actriz Patricia López Arnaiz en Atención Obras; las emisiones de los clásicos ya premiados El viaje a ninguna parte y La mitad del cielo en el programa Historias de nuestro cine y diferentes reportajes especiales en Días de cine. Además, Comando actualidad estrena un reportaje especial, El espectáculo debe continuar, centrado en las dificultades que afronta el mundo de la cultura durante la crisis sanitaria y con una visita reveladora al rodaje de Desde la sombra, dirigida por Félix Viscarret, con Leonor Watling y Paco León.

'somos cine'



Por su parte, Somos cine lo celebrará con una maratón de tres días de películas participadas por RTVE galardonadas en ediciones anteriores, que podrá verse en RTVE Digital y en el canal de YouTube hoy, mañana y pasado, a partir de las 15.00. Además, Buñuel en el laberinto de las tortugas y Me llamo Gennet pasarán a formar parte del catálogo de más de 100 filmes a partir del viernes. Dirigida por Salvador Simó, la película de animación dedicada a Buñuel tuvo cuatro nominaciones en los Goya 2019 (dirección novel, guion adaptado, música original y película de animación) y se alzó finalmente con el galardón a mejor película de animación. Cuenta la historia de cómo Buñuel rodó Las Hurdes. Tierra sin pan, después de ver cómo se le cerraban las puertas tras el escandaloso estreno de su primera película, La edad de oro. La actriz Ángela Molina, que recibirá el Goya de Honor por su trayectoria de más de 45 años dedicados al cine, protagoniza Me llamo Gennet, película de 2018 dirigida por Miguel Ángel Tobías que cuenta la historia de Gennet Corcuera, la primera persona sordociega en conseguir un título universitario en Europa. En el filme, la protagonista comienza una nueva etapa en la que vive por primera vez de manera independiente y, preparando una conferencia, trata de reunir y dar forma a los recuerdos de su Etiopía natal durante la hambruna de 1984.