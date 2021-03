HBO estrena el jueves el drama 'Genera+ion'

El drama Genera+ion, una serie Max Original, se estrena en HBO España con tres episodios el próximo jueves, día 11.

La serie continúa con dos episodios nuevos el 18 de marzo, dos episodios el 25 de marzo y un episodio el 1 de abril. Este mismo año, en una fecha por determinar, se estrenarán ocho episodios adicionales que suponen la segunda parte de la temporada.









Genera+ion es una oscura pero divertida serie de media hora que sigue a un grupo diverso de estudiantes de secundaria cuya exploración de la sexualidad moderna (con dispositivos y todo) pone a prueba algunas creencias profundamente arraigadas sobre la vida, el amor y la naturaleza de la familia en una comunidad conservadora.

El reparto incluye a Nathanya Alexander, Chloe East, Nava Mau, Lukita Maxwell, Haley Sanchez, Uly Schlesinger, Nathan Stewart-Jarrett y Chase Sui Wonders con Justice Smith y Martha Plimpton.

Entre las estrellas invitadas se incluyen a J. August Richards, Mary Birdsong, Alicia Coppola, Patricia De Leon, Diego Josef, Anthony Kevyan, Sydney Mae Diaz, John Ross Bowie y Marwan Salama.

La serie está creada por Zelda Barnz y Daniel Barnz; los productores ejecutivos son Daniel Barnz, Ben Barnz y Zelda Barnz para We're Not Brothers Productions, Lena Dunham para Good Thing Going Productions, Sharr White y John Melfi.

Los guionistas son, entre otros, Zelda Barnz, Daniel Barnz, Lena Dunham, Sharr White, Max Saltarelli, Los episodios están dirigidos por Daniel Barnz, Channing Godfrey Peoples, Chioke Nassor, Catalina Aguilar Mastretta, Anu Valia y Andrew Ahn.