Acuerdo parlamentario para elegir a los diez vocales del Consejo de RTVE

El presidente será José Manuel Pérez Tornero, creador del formato educativo 'La aventura del saber' y quinto clasificado en el concurso público para elegir el Consejo de RTVE. Los consejeros serán Ramón Colom Esmatges, Elena Sánchez Caballero, Concepción Carmen Cascajosa Virino y José Manuel Martín Medem, Roberto Lakidaín Zabalza, María Carmen Sastre Bellas, Jenaro Castro Muiña, María Consuelo Aparicio Avendaño y Juan José Baños Loinaz, director general del Grupo Noticias que edita el periódico DEIA, Diario de Noticias, Noticias de Álava y Noticias de Gipuzkoa, además de ser propietario de la emisora Onda Vasca.

Pérez Tornero, catedrático y experto en programación educativa y cultural, se centra en la importancia de la educación en la programación que considera que debe ser "transversal", al tiempo que recalca que en lugar de lamentarse de la escasez de audiencia "lo que hay que hacer es darle a toda la televisión una vertiente cultural, educativa en el sentido amplio, científica, de inteligencia general".

Un día en el que un diputado se interesó por la cuestión cultural-educativa y por qué fallaba en las audiencias, le respondió que "porque no nos hemos dado cuenta y no hemos tenido el coraje de saber que la educación es todo, que se aprende en un programa de entretenimiento, en un programa de ficción y que la educación debería ser una transversal que asumiese cualquier programa", apuntó. Y añadió: "Si tuviéramos en cuenta esto, dedicaríamos tantos recursos a los programas formales de entretenimiento como a los no formales, y cambiaríamos un poco las apuestas de construcción del imaginario social".

También defiende el actual modelo de financiación pública sin publicidad. "Por la experiencia vivida en el tiempo de pandemia y por la experiencia de los sucesivos sistemas de transformación de financiación, les diré que no estamos, en principio, en un mal sistema de financiación", dijo al tiempo que avisó de que la evaluación que se hizo en su día de unos 1.200 millones de presupuesto anual es "poco". "Habría que estudiarlo, pero cobrar de las tasas, cobrar de los beneficios de las privadas, de pago y, sobre todo, con un tema que nos viene, que es el de las plataformas digitales, probablemente pueda ser uno de los sistemas más estables en Europa en el próximo futuro si se hace en proporción a los servicios, ya digo, que el mandato-marco vaya haciendo", reflexionó.





EL NUEVO CONSEJO



Cinco hombres y cuatro mujeres acompañarán a Pérez Tornero en el Consejo. El Congreso avaló ayer a Elena Sánchez Caballero, José Manuel Martín Medem, Carmen Sastre, Jenaro Castro y Juan José Baños Loinaz (Bilbao, 1955), director general del Grupo Noticias. Fue director del periódico Deia y actualmente es director general del Grupo Noticias. También ha desempeñado cargos dentro del Gobierno vasco y en 2018 fue elegido uno de los diez miembros del Consejo de Administración de Radio Televisión Española por el Congreso de los Diputados, a propuesta del PNV.

En el Congreso, apostó por una RTVE abierta, universal, gratuita y accesible, que aspire "a ser la gran alternativa al pago por contenido". Una RTVE, que dijo, debería externalizar exclusivamente aquello que aporte un valor añadido a lo que pueda producir su plantilla de profesionales, incluidos los interinos, a quienes consideró que se debía regularizar cuanto antes.

Ahora el proceso se traslada al Senado, que debe elegir los otros cuatro integrantes del Consejo y donde los cuatro partidos ya han seleccionado a sus candidatos, antes incluso de ser examinados por la Cámara Alta. Se trata de Ramón Colom, Concepción Carmen Cascajosa Virino, Roberto Lakidaín Zabalza y María Consuelo Aparicio Avendaño.





PROCESO DE RENOVACIÓN



El Congreso reactivó en enero el proceso de renovación de RTVE con el examen de los más de noventa aspirantes que en 2018 se presentaron al concurso público y entre los que debía salir el nuevo Consejo de la Corporación RTVE que sustituya a la actual administradora única, Rosa Maria Mateo. Después de caducar en 2018 el mandato del último Consejo, el Gobierno socialista nombró a Mateo como administradora provisional y la renovación se fió a un concurso público en el que los profesionales pudieran presentarse para optar a la Presidencia y al Consejo de la Corporación.

Un Comité de Expertos, seleccionado por los grupos parlamentarios, se encargó de escoger a los 20 más idóneos conforme a un sistema de puntos con el que se valoró tanto el currículum como un proyecto para RTVE que debían entregar. Hace dos años, una vez que el comité de expertos hizo pública la lista con los 20 preseleccionados, el proceso se bloqueó, las Cortes se disolvieron por las elecciones de 2019 y se presentaron recursos contra la preselección. Y, en ese intervalo, la mejor puntuada, la periodista Alicia G. Montano, falleció. Tras un informe de los letrados del actual Senado, el proceso se desbloqueó en noviembre.





JOSÉ MANUEL PÉREZ TORNERO

"La educación es todo, se aprende en un programa de entretenimiento, en un programa de ficción; y debería ser una transversal que asumiese cualquier espacio"

JUAN JOSÉ BAÑOS LOINAZ

"RTVE debería externalizar exclusivamente aquello que aporte un valor añadido a lo que pueda producir su plantilla de profesionales, incluidos los interinos"