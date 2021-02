Echenique responde a Ana Rosa Quintana: "Manipuláis con cualquier gilipollez"

Pablo Echenique ha sido uno de los protagonistas de los actos del en recuerdo del fallido golpe de Estado del 23 de febrero. En los actos encabezados por Felipe VI los focos se han centrado en las reacciones de los políticos. Así, la presentadora Ana Rosa Quintana ha criticado que Echenique "ha pasado por delante del rey Felipe VI sin ni siquiera mirarlo".



"Todas las autoridades pasaban por delante del rey, mostraban su respeto, todos con la mano en el pecho, con una inclinación de cabeza, y hemos visto al portavoz de Podemos que, en vez de pasar por delante, no sé yo si esto es lo normal, está mucho más atrás y pasa sin ni siquiera mirar al rey", ha asegurado la presentadora.



"No sé si esto es lo normal, lo que dice el protocolo, o sea pasa con su medio para moverse, en su silla, y pasa lejos del rey y ni siquiera lo mira, ni siquiera un saludo protocolario", ha señalado Quintana. Quintana ha señalado que aunque entiende las "limitaciones físicas de Echenique" cree que "pararse yo creo que sí se puede parar".



Ante esas críticas Pablo Echenique ha querido desmentir a la periodista en Twitter: "Estimada @anarosaq, con la derecha conduzco la silla y la otra no la puedo levantar, así que llevarla al corazón... Me paré el mismo tiempo que todos, incliné un poco la cabeza y di los buenos días al rey, sólo que fuera de tu encuadre. Ya manipuláis con cualquier gilipollez".





