'La casa de papel': ¿sexta temporada o 'spin off' de personajes?

Desde el principio se vio que La casa de papel era una apuesta arriesgada, diferente, y que tenía el atractivo de lo desconocido en un mundo televisivo que, salvo excepciones, resulta muy previsible. Ahora, los miles y miles de seguidores de esta historia tienen que esperar todavía unos meses para ver cómo se resuelve. Dicen que El profesor muere, que todos son detenidos€ Meras especulaciones, porque no se sabe nada y quienes están pendientes de una serie que rompe barreras de audiencias en todo el planeta están obligados a esperar a ver cómo termina el mayor atraco conocido, aunque todo sea mera ficción.

Se estrenó en 2017 en abierto. Antena 3 apostó muy fuerte por este proyecto del navarro Álex Pina. Él y su equipo ya habían demostrado su estilo con Vis a vis. La trama fue una sorpresa para los espectadores. El atraco perpetrado a la Casa de la Moneda resultó toda una experiencia que no dejó indiferente a nadie. La acogida fue muy buena, pero como los gustos de los que ven televisión son muy infieles todo quedó, al final de la emisión de las dos temporadas, solo en aceptable.

Atresmedia canceló la producción, pero Netflix apareció en escena y se hizo con los derechos de emisión de las dos temporadas emitidas y los de producción. Con la plataforma La casa de papel llegó al éxtasis y fue galardonada con un Emmy. Tras la tercera y cuarta entregas, ahora queda la quinta. Dicen que en esta se ha tirado la casa por la ventana y que los espectadores van a ser seducidos por lo que está aún por ver. Se sabe poco del argumento. El silencio es absoluto y ni actores ni responsables de la serie dicen una palabra de más.

Eso sí, continúa la tónica de incorporaciones. En la tercera y cuarta temporadas se apuntaron al elenco los nombres de Najwa Nimri en el papel de Alicia Sierra o Rodrigo de la Serna como Palermo. En la quinta, las novedades están centradas en la llegada Miguel Ángel Silvestre y Patrick Criado. ¿Cuáles son sus papeles? Una incógnita. De las fotos que han trascendido se sabe que Silvestre aparece en bastantes secuencias con Úrsula Corberó, Tokio desde el capítulo uno. Ella es una de las ladronas que El profesor (Álvaro Morte) captó para atracar a la Casa de la Moneda. El personaje de Criado se mantiene oculto y él no habla de cómo va a afrontarlo ni de cómo se le verá en pantalla.

Álex Pina nunca tuvo dudas sobre esta historia: sabía que era arriesgada pero contó, igual que en Vis a vis, con la complicidad Atresmedia y más tarde con el respaldo de Netflix. "La realidad es que La casa de papel funcionó en la televisión lineal con una cierta tendencia a la baja y en Netflix con una estratosférica tendencia al alza. Pero lo que no se puede negar es que desde Antena 3 se apostó por hacer esa ficción, una historia de un solo atraco", señaló el guionista navarro en su día a esta revista.

La casa de papel se escapa de los guiones a los que están acostumbrados los espectadores de ficciones en abierto. Está claro que nunca estuvo destinada a un público generalista, y aun así funcionó, pero responde más a las características de consumo bajo demanda. Pina asegura que los intereses por las historias originales no solo impregnan los canales que hay que pagar para verlos; también los que se ajustan a formas más convencionales de hacer televisión.

Es una serie muy coral, aunque con Álvaro Morte al frente y metido en un personaje tan carismático como frío, El profesor. Esta figura ha estado rodeada de cómplices muy interesantes en sus historias y con nombres de capitales y ciudades del mundo: Tokio, Úrsula Corberó; Berlín, Pedro Alonso; Nairobi, Alba Flores; Río, Miguel Herrán; Denver, Jaime Lorente; Estocolmo, Esther Acebo; y Lisboa, Itziar Ituño. Ella empezó como Raquel, policía al cargo del caso que luego se pasó al lado oscuro de la trama. Y hay más actores, algunos recurrentes a lo largo de las cuatro temporadas que hemos visto.

La casa de papel se ve en todo el mundo y el éxito es imparable en los países de habla hispana. "Es curioso que te conozcan en el extranjero y ver los mensajes que mandan personas que están al otro lado del Atlántico", dice Itziar Ituño, quien ha confesado a ON que el exceso de popularidad le abruma y que desde que la serie se ve en Netflix es imposible mantener el anonimato.

Para Álvaro Morte, su personaje en esta serie era todo un enigma sin ningún referente: "Nunca trato de buscarlos para mis personajes, pero estaba claro que El profesor era una papel muy especial y que no había lugar en el que buscar. Es pura ficción y eso me gusta. Agota todos los límites y me siento muy a gusto y entregado a este personaje". No cabe duda de que ha sido el papel que ha colocado al actor gaditano en el mapa de los protagonistas. Es un intérprete de largo recorrido, pero hasta La casa de papel no estaba en primera línea.

Durante la última semana se han incrementado los rumores de que podría estar gestándose una nueva temporada, la sexta, aunque su creador dejó claro en verano que se cerraba con la que aún está por emitir. Aun así, las especulaciones continúan y es seguro que se mantendrán hasta el estreno de esta entrega. En su día también se jugó con la idea de que pudiera haber uno o varios spin off. Los personajes que han protagonizado las cinco tandas ya grabadas tienen, cada uno de ellos, muchas capas de las que se pueden ir desprendiendo en una serie propia. Lo difícil es saber quién o quiénes pueden ser objeto de una historia aparte, en el caso de que la haya.