'Road trip 2' promete sustos, sorpresas y risas en TNT

Una llamada sorprende a Esty Quesada (Soy una pringada) poco después del confinamiento. Es Nuria Roca, para proponerle que le acompañe de viaje desde Madrid a Valencia. Lo que no sabe ninguna es que por el camino se encontrarán muchas sorpresas, incluida Carmina Barrios, que se unirá a la autocaravana donde nada saldrá como esperan. Así arranca la segunda temporada de Road trip, producida por Buendía Estudios y WarnerMedia, serie original de TNT que vuelve a la parrilla hoy con seis nuevos episodios.

El fichaje de Carmina Barrios fue una sorpresa para las dos veteranas, que lo descubrieron en el momento de grabar la primera escena. "Para mí ha sido toda una sorpresa poder participar también –cuenta Barrios entre risas–. No conocía ni el formato ni a ellas y he quedado encantada. No veas tú la vida que a mí me ha dado el recorrer tantos lugares y todo tan divertido. Ha sido un regalo". Quesada cuenta que "con Carmina conectamos desde el minuto uno, tanto dentro como fuera del rodaje. Su llegada va a revolucionar la serie". "No es que no supiéramos quién iba a venir, sino que no sabíamos que iba a venir alguien", dice Nuria Roca. "Su llegada ha sido un revulsivo. Es un personaje que no te esperas. Las tres somos tres perfiles de personalidades y generaciones diferentes, pero la cuestión es que en el fondo no somos tan distintas".

Roca va a la inauguración de una biblioteca en Valencia que llevará su nombre. Tiene que preparar un discurso y estar lista para la presentación, aunque poco a poco se complica su plan de llegar a tiempo puesto que, en varias ocasiones, se desvían del camino, lo que las lleva a visitar Aragón, País Vasco o Nafarroa. "Esta temporada no nos han dicho nada, todo el rato era sorpresa. Nos montábamos en la caravana e íbamos a donde nos decían, aunque yo adivinaba bastantes sitios pero porque me gusta pegar la oreja en los descansos", confiesa la joven youtuber. "Me han llevado a sitios raros y paranormales, que es lo único que pedí y yo con eso estoy más que contenta. De hecho, he de confesar que en algunos me he cagado de lo creepys que eran", asegura Quesada, que se ha emocionado con todas las visitas. Y no es para menos, pues la primera parada que hacen es en Borja para ver el EcceHomo. "Flipé mucho cuando lo vi. Fue como ver una obra de arte, que es lo que es, pero me quedé ensimismada con esa aberración. Me gustó muchísimo", cuenta la joven actriz. A Carmina lo que más le impresionó, aparte de los paisajes del norte que "no había visitado nunca", fue su parada en una vaquería: "Es lo que más he disfrutado. Además, sigo teniendo contacto con los dueños porque han puesto a un ternerito mi nombre y me envían todos los días fotos para ver cómo está creciendo. La están preparando para ir a concurso de lo guapa que la están dejando", relata entre risas. Aunque también confiesa haber pasado bastante miedo en algunos lugares.

Estrenada en TNT a principios de 2019, la primera temporada, que transcurrió en Estados Unidos, tuvo éxito de audiencia y críticas muy positivas, lo que llevó a la cadena a apostar por una renovación. Sin embargo, la pandemia obligó a cambiar los planes y hacer que las aventuras transcurrieran por el Estado. "Para facilitarlo todo se decidió que fuera en España, y siguiendo todos los protocolos de seguridad e higiene hemos podido cumplir con los tiempos de grabación", señaló Eva Merseguer, directora del formato.

Teatro

Nuria Roca debutará en el teatro bajo la dirección de Félix Sabroso con la obra La gran depresión, una comedia llena de humor sobre la búsqueda de la felicidad que protagonizará junto a Antonia San Juan. "Estamos en plenos ensayos y las dos están fantásticas, pero estoy descubriendo una faceta cómica en Nuria Roca que resulta estupenda en teatro", afirmó ayer Sabroso (Canarias, 1965). Las salas de cine viven una crisis brutal y, sin embargo, el teatro se está convirtiendo en una alternativa muy sólida", concluye Sabroso. Aunque ya ha debutado como actriz en series, Nuria Roca es una persona "con muchas inquietudes que ha querido probar en el teatro y está muy implicada", asegura el director.