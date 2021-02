Muere Dustin Diamond, Screech en 'Salvados por la campana': la despedida de sus compañeros

Este lunes el instituto Bayside perdía a uno de sus alumnos más icónicos. Dustin Diamond, el actor que interpretaba a Screech en la sitcom noventera "Salvados por la campana" ha fallecido a los 44 años a causa de un carcinoma de pulmón.



La noticia ha sacudido tanto a los fieles seguidores de la serie como a sus compañeros de reparto, con los que Diamond tuvo algunos altibajos. De hecho, el actor tuvo que disculparse en 2016 por los insultos y comentarios que les dedicó en un libro, además de por todas las polémicas en las que se vio envuelto.



Sus compañeros dejaron a un lado las tensiones y riñas del pasado para rendirle un cariñoso homenaje al actor.

Mark- Paul Gosselaar, quien dio vida a su gran confidente en la ficción bajo el nombre de Zack se despedía de él. En sus tuits alababa a Diamond y lo calificaba de "verdadero genio de la comedia".



"Profundamente entristecido al enterarse del fallecimiento de Dustin Diamond, un verdadero genio de la comedia. Mi más sentido pésame a su familia y amigos. Mirando hacia atrás en nuestro tiempo trabajando juntos, extrañaré esas chispas crudas y brillantes que solo él pudo producir. Un pastel en tu cara, mi camarada", escribía Gosselaar en un texto cargado de nostalgia.





