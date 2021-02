Manu, en la cuerda floja esta noche en 'El conquistador del Caribe'

La falta de habilidad y equilibrio de Manu llevaron al traste las ilusiones del equipo rojo de conseguir la ikurriña. Sus múltiples caídas le han dejado knockeado y ahora los Yocahu temen que el también conocido como Capitán lastre lejos de abandonar, les complique aún más su aventura. Eso sí, no descartan que el ex boxeador abandone el programa y ya hacen cábalas para saber quién podría sustituirle.



El equipo de los chicos, no ha probado bocado todavía, por lo que llevarse la ikurriña, dormir en el campamento rico y no poner a ninguno de sus miembros en peligro se hace cada día más necesario. Todo esto a las 22.30 horas en ETB2.