'Hierro' llegará con nuevos asesinatos y casos judiciales el 19 de febrero

Candela Montes ha comenzado a acostumbrarse a su destino forzoso como jueza de Hierro. Sigue su tempestuosa relación con Díaz, un empresario que siempre está en el punto de mira y que todo en él parece sospechoso. Se respira una tensa calma cuando un sicario quiere poner patas arribas el universo aparentemente tranquilo de la isla. Es el principio de nuevas intrigas, crímenes y casos de oficio. En resumen, es el principio de la segunda temporada de la serie de Movistar+ que lleva por título el mismo nombre que su escenario, Hierro.

Los hermanos Pepe y Jorge Coira, creador y director, y la actriz Candela Peña y el actor Darío Grandinetti, protagonistas de la serie, han hablado con este periódico para contar cómo ha sido la experiencia de grabar un thriller en un punto geográfico que a muchos les puede parecer remoto. "En un principio, pensamos en Finisterre. Somos gallegos y era un punto de partida. Pero después pensamos en otro lugar que daba tanta emoción a la historia como el primer escenario. Así creamos Hierro, una isla que ni Jorge ni yo conocíamos", explica Pepe Coira.

Fueron conscientes de que la intendencia para grabar en un lugar como Hierro tenía que ser muy precisa. "Hacer este trabajo en una isla nos ha enseñado muchas cosas. Tiene sus dificultades, pero también sus ventajas. Tiene unos paisajes impresionantes, es un lugar que te atrapa y te enamora. No sé si sería capaz de vivir allí de continuo, soy gallego y me gusta mi tierra y tener cerca a mi familia, pero recomiendo ese lugar para disfrutarlo y conocerlo", asegura Jorge Coira. También señala que la segunda temporada tuvo más dificultades que la primera. Esas dificultades fueron provocadas por la pandemia. El confinamiento les pilló grabando y tras cuatro semanas de rodaje tuvieron que parar para retomarlo en mayo.

"Es curioso que Candela dé vida a Candela. La Montes y yo tenemos el mismo nombre, pero no somos iguales. Mi función es darle vida y la de ella resolver los crímenes y desmanes que se producen en la isla. Estoy encantada con este personaje y con ser la protagonista de una historia con tanta fuerza. Date cuenta que es muy difícil que haya personajes al frente de una serie que sean mujeres que hayan superado los 40 años". La actriz aboga a sacar en pantalla o en el escenario a mujeres que tengan algo que contar y que sean reales. "Mujeres con mi físico, mujeres profesionales que pelean por lo suyo. Mujeres que tienen mucho que decir", sentencia con firmeza.

Darío Grandinetti interpreta a un malo que cae bien a casi todo el mundo: "Díaz no es un malo al uso. Diría que siempre levanta sospechas, aunque no tenga nada que ver con los problemas que surgen a su alrededor. Tampoco voy a decir que sea trigo limpio. Siempre tiene que estar demostrando su inocencia o supuesta inocencia. Digamos que no soy un buen tipo, pero tampoco un ser perverso", asevera el actor argentino que está más que encantado de la experiencia de haber hecho una historia como la que se estrena en febrero. Está enamorado del paisaje en el que ha vivido y dice que a estas alturas "me conozco todos los parajes como la palma de mi mano. Te puedo decir cuáles son los lugares más salvajes, los más tranquilos o los atajos que tienes que tomar para llegar antes".

En esta nueva entrega, Candela ha de ocuparse de los problemas que surgen de Díaz y del día a día de su juzgado. Entre otros asuntos, un desagradable conflicto familiar que va a afectar a Candela más que ninguno en su carrera: Gaspar y Lucía son un matrimonio roto, un padre y una madre que luchan por la custodia de Ágata y Dácil, sus dos hijas, sin detenerse a pensar en lo mejor para ellas ni en el daño que les puede causar su enfrentamiento. Este conflicto dividirá a la isla y derivará en un asesinato.

