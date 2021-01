TCM celebra los 80 años de Faye Dunaway con un maratón de sus películas

Cuando el Festival de Cannes eligió su imagen para el cartel de la edición de 2011, la definió como una actriz "con una elegancia y sofisticación eterna". Además, durante la segunda mitad de la década de los 60 y en los años 70 y 80, fue la intérprete ideal para dar vida en el cine a mujeres fuertes, independientes y decididas, personajes femeninos que plantaban cara y rivalizaban sin tapujos con los masculinos. Fuera de la pantalla ha sido siempre una persona con un fuerte temperamento. En julio de 2019, cuando tenía 78 años, fue despedida de la obra Tea at five que se iba a representar en Broadway por crear un ambiente de trabajo hostil y peligroso para el equipo, según explicaron los productores. Una de sus exigencias fue que nadie a su alrededor llevara ropa blanca porque ese color, según decía, le distraía. También abofeteó a una de sus ayudantes cuando intentaba ponerla una peluca.

Faye Dunaway cumple este miércoles 80 años y, a pesar de todo, TCM quiere festejarlo tal y como merece una de las mejores actrices de la generación de los 60. Los espectadores podrán disfrutar con algunas de las mejores películas de su carrera, como Bonnie & Clyde, por la que consiguió su primera nominación a los Oscar y alcanzó el estatus de estrella. También se emitirán títulos como El compromiso, dirigida por Elia Kazan y que protagonizó junto a Kirk Douglas y Deborah Kerr; El caso de Thomas Crown, en donde tuvo como pareja a Steve McQueen y Network, un mundo implacable, de Sidney Lumet y por la que en 1977 logró el Oscar a la mejor actriz.

Dorothy Faye Dunaway nació prematuramente el 14 de enero de 1941 en Bascom, Florida. En 1967 rodó sus tres primeras películas: La noche deseada, dirigida por Otto Preminger; El suceso, junto a Anthony Quinn y Bonnie & Clyde. Junto a Warren Beatty formó una de las parejas de cine más famosas de la década. Faye Dunaway se convirtió en una de las actrices favoritas del público de todo el mundo en los años 70 gracias a filmes como Pequeño gran hombre o Los tres mosqueteros. En 1974 Polanski la eligió para hacer de pareja de Jack Nicholson en Chinatown, un filme que resucitaba el gran cine negro norteamericano y con el que obtuvo su segunda nominación al Oscar. Era la favorita para ganarlo, pero finalmente la Academia eligió a Ellen Burstyn por Alicia ya no vive aquí. Un Oscar que finalmente consiguió dos años después por su papel de una ambiciosa productora de televisión en Network, un mundo implacable.

Sin embargo, la carrera de Faye Dunaway comenzó a decaer después de conseguir el galardón. Había logrado escapar de un rascacielos ardiendo en El coloso en llamas, que protagonizó junto a Paul Newman, pero no pudo sobreponerse a los comentarios, críticas y bromas tras el estreno de Queridísima mamá, un largometraje en donde se ponía en la piel de otra diva, Joan Crawford. A pesar de los vaivenes de estos últimos años Faye Dunaway no se ha retirado nunca de la actuación. Es más, en 2021 se estrenará su último trabajo, The American Connection. La polémica ha acompañado siempre a la implacable actriz, pero como ella misma dijo: "Sí, soy difícil de tratar, pero así me prestáis atención".