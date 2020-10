Octubre llega cargado de series de todos los gustos

El estreno de Antidisturbios, la esperada serie policiaca de Rodrigo Sorogoyen, lidera las novedades de ficción de este mes, en el que también destaca la segunda temporada de The Mandalorian, la miniserie de Nicole Kidman y Hugh Grant The Undoing, la distópica Un mundo feliz y lo nuevo de Manolo Caro Alguien tiene que morir.









Así, el 16 de octubre llega a la plataforma Movistar+ Antidisturbios, que fue muy aplaudida en el reciente Zinemaldia. Creada por Rodrigo Sorogoyen e Isabel Peña, se centra en la historia de seis antidisturbios que tendrán que enfrentarse a una acusación de homicidio imprudente al haberse producido una muerte en la ejecución de un desahucio en el centro de Madrid. Raúl Arévalo, Roberto Álamo, Álex García, Hovik Keuchkerian, Raúl Prieto y Patrick Criado lideran esta vibrante serie de seis capítulos, en la que, sin embargo, el papel protagonista recae en la actriz Vicky Luengo, que da vida a la implacable detective de Asuntos Internos encargada del caso que descubre que hay algo más detrás de ese particular desahucio.









Otra de las series destacadas es The Undoing que se podrá ver en HBO desde el 26 de octubre. Nicole Kidman y Hugh Grant se ponen en la piel de Grace y Jonathan Fraser, una pareja con una vida de ensueño que, de la noche a la mañana, ve cómo esta se rompe en pedazos tras una violenta muerte en su entorno que pone al descubierto terribles secretos. Susanne Bier dirige esta miniserie de seis capítulos escrita por David E. Kelley en la que el destino de Grace (Kidman) y su lucha por comenzar de cero y crear una nueva vida para su hijo (Noah Jupe) será el hilo argumental de la ficción.









Un regreso esperado es el de The Mandalorian, cuya segunda temporada llegará el 30 de octubre a Disney+. The Mandalorian, la primera serie no animada del universo Star Wars, retomará la historia de su primera entrega y, sobre todo, para seguir robando los corazones de los fans con el personaje de Baby Yoda. La nueva tanda de capítulos seguirá, una vez más, los pasos del solitario personaje interpretado por el chileno Pedro Pascal quien, tras la caída del Imperio, continua su viaje alejado de la autoridad de la Nueva República. Además de conocer, como adelantó Variety en abril, que la serie ya ha puesto en marcha su tercera temporada, también se ha confirmado que esta nueva temporada, que seguirá teniendo ese aire aventurero y de western espacial que enamoró a los fans de la saga, contará con personajes como Boba Fett y Ahsoka Tano.

Mañana, Netflix ofrece Emily in París que relata la vida de Emily, una ambiciosa ejecutiva de marketing de Chicago ve sus sueños cumplidos al conseguir un puesto en París cuando su empresa se hace con una compañía gala de marketing de lujo, una oportunidad que llenará su vida de aventuras, retos y una lucha diaria por ganarse el favor de sus nuevos compañeros, hacer amigos y probar suerte en el amor.

Soulmates en AMC, La maldición de Bly Manor en Netflix, al igual que Alguien tiene que morir o The Queen's Gambit, y Utopía que llegará el 30 de octubre a Amazon Prime Video, cierran el elenco de series.