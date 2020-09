"The Boys' no está hecha para ofender"

Los ángeles – Con una visión sarcástica, muy crítica y gamberra de los superhéroes, The Boys fue una de las revelaciones televisivas de 2019 y ahora, de cara a su segunda temporada, el actor de origen cubano Laz Alonso asegura a Efe que el tono descarado de esta serie no pretende agradar a todo el mundo. "¿Sabes? La vida realmente es salvaje. Si uno abre Instagram o YouTube, lo que uno ve... Uno se queda frío a veces. Entonces, lo que me gusta es que esta serie no está hecha como para no ofender", sostiene el actor.

"Sin embargo, si te ofendes, llegamos a nuestra meta: hicimos lo que queríamos hacer. A la misma vez, estimula y hace a las personas pensar: '¿Si yo estuviera en esa situación, cómo reaccionaría? Si yo fuera un superhéroe con poderes sin límite y sin nadie que me pudiera decir que no puedo hacer esto o lo otro, ¿Qué tipo de persona sería?'. Poder ver la falta de humanidad que existe en nuestro show, creo que la gente responde a eso", añade.

Alonso (Washington, 1974) se vuelve a meter en la piel del duro por fuera pero entrañable por dentro como Mother's Milk.